バスケットボールの全国高校選手権第2日は24日、東京体育館で女子2回戦が行われ、今夏の全国高校総体4強の精華女子（福岡）が四日市メリノール学院（三重）を88−79で破り3回戦に進んだ。東海大福岡も昭和学院（千葉）に67−41で勝った。総体覇者の桜花学園（愛知）は柴田学園大柴田学園（青森）に96−56で快勝。4連覇を狙う京都精華学園は日本航空石川を65−45で退けた。

男子1回戦は東山（京都）、瓊浦（長崎）、佐賀北などが勝ち上がった。

終盤に反撃許し一時5点差、全力で振り切る

悲願の高校日本一を目指す精華女子が、粘る四日市メリノール学院を全力で振り切った。最大21点をリードしながら、最終第4クオーター（Q）には一時5点差に迫られた。それでも前回大会、今夏の全国総体でいずれも3位と躍進したチームは動じなかった。

主将の森田（3年）は「後半は自分たちの気が緩んでしまった。課題が見えた」と振り返る。ただ、攻撃では大黒柱で身長189センチの留学生アキンデーレ（同）の高さを生かし、一度も追いつかれることはなく、終了のブザーを聞いた。

前回大会もベンチ入りした森田は「前半は良かったので、そのまま戦い抜く力が課題。最後まで、次の試合につながる試合をできるように」と先を見据える。最上級生となって手にした価値ある初戦の白星にも、気を引き締め直した。

3点シュートを5本決め、チーム3位の15得点で貢献した吉川（同）は、メンバーが共有する高い意識の理由を口にした。「（全国総体も）4強で悔しい思いをした。絶対日本一に」。厳しく律しながら頂へと歩を進める。 （山田孝人）

東海大福岡3回戦進出、浜口チーム2位17点

東海大福岡が昭和学院を67−41で破り、3回戦に進んだ。浜口（3年）がチーム2位の17得点に加え、受け持つエリアを決めて守るゾーンディフェンスでも仲間とともに激しい守りを展開。第1クオーターで相手に4得点しか許さず、早々と主導権を握ったが、浜口は「守備では抑えられたが、序盤からもっと点を取れるようにしたい」と攻撃面の改善を誓った。