¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂç´ØÍ§µ×¡¡ÈôÌö¤Î°ì°ø¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎàÀ¸¤±²Öá¡Ö¤É¤¦À¸¤±¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£¸£°£°£°ËüÁý¤ÎÇ¯Êð£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È£±£³¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À°ìÇ¯¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ã¤¨¤Æº£Ç¯¤«¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬àÇ¾ÈèÏ«á¤Ø¤ÎÂÐºö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¾ÈèÏ«¤È¤Ï¾ðÊó²áÂ¿¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸ÃæÎÏ¤Ê¤É¤¬Äã²¼¤¹¤ë¾õÂÖ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·¹¸þ¤È¤·¤ÆÂÎ¤ÎÈè¤ì¤è¤ê¤âÇ¾¤ä¿À·Ð·Ï¤ÎÈè¤ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤Î²óÉü¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£»¶Êâ¡¢»¨ÃÌ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤¿Âç´Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬àÀ¸¤±²Öá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤¬²ÖÇÀ²È¤Ç¡¢²Ö¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£Ç¾ÈèÏ«²óÉü¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ²Ö¤òÀ¸¤±»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª²Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È·ë¹½Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¡ÊÉáÃÊ¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡£¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢¤Î²Ö¤Ê¤É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ´Ö¤ËÃÖ¤¡¢É½¸½¤¹¤ë¤«¡Ä¡£Ìîµå¤«¤éÁ´¤¯Î¥¤ì¤¿Ê¬Ìî¤Ç²¿¤«¤ËË×Æþ¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
àÇ¾ÈèÏ«á²óÉü¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¾õÂÖ¤ÎÇÈ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤âÇ¾ÈèÏ«¤â·Ú¸º¤µ¤»¡¢Íèµ¨¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡á¶â³Û¤Ï¿äÄê¡á