Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¹âÉ¾²Á¡ª¡©¡¡Âçºå2025à¿©á¤ÎÇ®¶¸¤òÁí¤Þ¤È¤á
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤¯¤¤¤À¤ª¤ì¤Î³¹¡¦Âçºå¤Ï¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Åö½é¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÊ¨¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¡¢ÆÃ¼û¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£ËüÇî¥°¥ë¥á¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¿©¥Í¥¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚËüÇî¥°¥ë¥á¶¸Áû¶Ê¡Û£´·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö³¤³°¤Î¿©Ê¸²½¤òÂçºå¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡Âå¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶£´Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Á´Å¹À©ÇÆ¤·¤¿¥³¥¢¤ÊËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿È¿ÌÌ¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í½Ìó¤¬É¬Í×¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëà¥¢¥Õ¥¿¡¼ËüÇî¥°¥ë¥áá¤È¾Î¤·¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î½ÐÅ¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¸ø¼°¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ö¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¡×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤òÊÒ¼ê¤ËàËüÇî¥á¥·á¤òÃµ¤¹Î¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥·¥Ã¥Ý¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡Û±ê¾å¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Î©ÂÎ´ÇÈÄ¤Î±Û¶ÉôÊ¬¡ÊÎ¶¤Î¤·¤Ã¤Ý¡Ë¤ÎÅ±µî¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥óÆ»ÆÜËÙÅ¹¡×¤Ï¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ÇÈÄ¤ÎÅ±µî¸å¤Ï¡¢Î¶¤Î´é¤ËÎÞ¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥«¥ËÎÁÍýÅ¹¡ÖÂçºå¤«¤Ë¸»¡¡Æ»ÆÜËÙÅ¹¡×¤ÎÎ©ÂÎ´ÇÈÄ¤Î¥«¥Ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¶´¤à·Á¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ËüÇî¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¡¢Î¶¤Ë¥Ò¥Ä¥¸¤Î³Ñ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªº×¤ê¹¥¤¤ÊÂçºå¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡ÚÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä»µ®Â²£±¹æÅ¹¡Û£µ·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬ÅìÂçºå¡¦±ÊÏÂ£±ÃúÌÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ»µ®Â²¡¡½ÓÆÁÅ¹¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÉáÃÊ¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬¡¢¼ã¤¤½÷À¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï£´£°Ç¯Á°¤ËÂçÁÒ¤ÎÉã¡¦Ãé»Ê¼ÒÄ¹¤¬£±¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°Ê¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ï¢ÆüÎó¤ò¤Ê¤·¤¿¡£Åö½é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÄÅ¹¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢±Ä¶È·ÑÂ³¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÆ±Å¹¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìÂçºå»Ô¤È±ØÁ°¸òÄÌ¹¾ì¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ä»µ®Â²¤ÎÁÏ¶È£´£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤òÅìÂçºå»Ô¤Ë´óÂ£¡£½ÓÆÁÆ»¤òàÄ»µ®Â²á¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£