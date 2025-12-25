「フジ的体質をいまも受け継ぐ系列トップ」

今年11月、「週刊新潮」が報じた東海テレビ放送（名古屋市）会長の小島浩資（ひろし）氏（67）による女性従業員へのセクハラ問題。東海テレビは今年11月14日、外部有識者を含む調査委員会を設置したと発表した。そして、12月24日、同社は〈週刊誌でセクハラ疑惑が報じられた小島浩資会長の辞任〉を発表するに至ったのである。

【写真を見る】20代の女性社員にキスをせがむ小島会長 「セクハラ飲み会」の証拠写真

昨年末に明らかになった中居正広氏による性加害騒動を受け、今年1月にフジテレビの嘉納修治会長（75）と港浩一社長（73）が、4月には元フジ専務で関西テレビの大多亮（とおる）社長（67）が相次いで辞任した。しかし、問題はそれだけにとどまらなかった。週刊新潮の取材によって、フジ系列の準キー局・東海テレビの小島会長の、従業員に対する信じ難い問題行動が明らかになったのだ。

小島会長の乱痴気騒ぎの様子

「フジ的体質をいまも受け継ぐ系列トップ」としてグループ社員の間では有名だったという小島会長による「セクハラ疑惑」。ついに小島会長は辞任へと追い込まれたわけだが、12月24日の東海テレビの報道によれば、〈弁護士を含む調査委員会は、週刊新潮が報じた小島浩資会長と元派遣社員との会食などについて、セクハラに当たる言動があったとは言えないとしつつ、「行動それ自体が極めて不適切だった」と指摘〉したという。では、突然の辞任劇の引き金となった「極めて不適切な行動」とはどのようなものだったのか。「週刊新潮」の報道を改めて振り返ってみよう。

（以下、「週刊新潮」2025年11月20日号をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

看板女子アナを接待要員として……

フジ問題では、女性アナウンサーを接待に動員していた実態も明らかになり、系列局へと飛び火。今年1月、東海テレビは自局アナウンサーを対象にハラスメント調査を実施した。

その結果、「上司の指示でアナウンサーが会合に出席する」といった事案はなかったと公表したが、同社OBによれば、

「得意先の要望には何でも応えることから、小島さんは“営業マンの鑑（かがみ）”とも評されていました。そんな彼だから、社長就任以降も自ら音頭を取って、取引先などとの会食を年に数回、開いていた。ただし、中には“不適切だ”と指摘されたものもありました」

その一つが22年春に開かれた会食だという。

「東海テレビのスポンサーの一つに、自動車関連企業のA社があります。同社は毎年、名古屋で行われるスポーツ大会のスポンサーも務め、大会は東海テレビで放送される人気コンテンツの一つとなっている。そのA社トップが女子アナBのファンだと、小島さんの耳に入ったことがすべての始まりでした」（前出の東海テレビOB）

Bアナは年配者を中心に根強い人気を誇り、同局の看板アナの一人に数えられる。

後日、小島会長の号令下、「女性社員の交流」を名目とする東海テレビとA社の飲み会がセッティングされた。

「両社から複数の女性社員が参加しましたが、本来なら局側からは広告やスポーツ事業を担当する女性社員が顔を出せば済む話。しかし小島さんが声をかけ、Bも参加することになった。この会を機にA社トップと彼女は連絡先を交換することになり、以降、“いまから飲みに行こう”などと誘いの連絡が来るようになったといいます。しばらくしてから、“最近、よく誘われるんだよね”と困った様子でこぼす彼女の姿が目にされました」（同）

Bアナの携帯に電話し、詳細を尋ねようとしたが、「お答えしかねます。会社に連絡された方がいいと思います」

そう言って電話は切られた。

「妊娠中だった女性のおなかに頬を寄せ、“俺の子か？”」

当時、終業後に社内の女性を連れて飲みに出かける小島会長の姿が頻繁に目撃されてもいた。

「22年前後のことです。平日の18時過ぎから、小島氏は派遣社員の女性2名らを連れて、名古屋市内の飲食店で私的な懇親会を開きました」

こう話すのは、その会に出席した関係者である。派遣社員の女性二人はどちらも既婚者で、年齢はそれぞれ20代と30代。

「1次会の後、近くのカラオケボックスに移って2次会が始まりました。酔いも手伝ってか、小島氏は終始、上機嫌だった。ところが会が中盤に差しかかった頃、彼が突然、20代の女性に“キスしてよ”と迫り、自らの頬にチューさせたのです。さらに妊娠中だった30代女性のおなかに頬を寄せ、“俺の子か？”と喜々とした表情で軽口までたたきました」（同）

小島会長はその後も、彼女たちに抱きつくなど大ハッスル。すっかりご満悦の様子で帰路に就いたという。

「女性たちもその場では小島氏のノリに合わせ、嫌がる素振りは見せていませんでした。けれど、たとえ不愉快に感じていたとしても、派遣先の社長（当時）から強いられれば、立場上“やめてください”なんて言えるはずがない。東海テレビは公共の電波を扱う報道機関でもあるはず。そのトップが見せた恥知らずな振る舞いにはあぜんとさせられました」（同）

ちなみに同社は昨年、全社員および協力会社スタッフを対象にアンケート調査を実施し、フジテレビ事案に相当するようなハラスメント行為はなかったと結論付けていた。

さらに、小島会長の資質を疑う行状は他にもあるという。

「関係は10年以上に及ぶ」

「数年前から社内では、小島さんの“居宅”がうわさの的になっています。会長には長年連れ添った妻と、成人した2人のお子さんがいらっしゃる。一方で日々、会長専用車が送迎に向かう先は名古屋市内にある質素なマンションとされ、その一室で奥さんとは別の女性と暮らしているというのです」（東海テレビ関係者）

同社の東京支社社員もこう言う。

「会長が一緒に暮らしている女性は元フジテレビ社員だと聞いています。そのため、フジの人間と会うたび、“会長は例のカノジョとうまくやってるの？”などとからかわれ、いつも答えに窮しています」

お相手の女性について、フジ局員が明かす。

「花井芳子さん（仮名）という、現在56歳の女性です。地上波とBSフジの営業部に長く籍を置き、小島さんが東京支社にいた時に二人は知り合ったそうです。以来、関係は10年以上に及び、彼女は数年前にフジを退社。現在は名古屋市内にある大学に通っています」

二人の同居は本誌（「週刊新潮」）も確認している。10月下旬のある週末、マンションを出た小島会長と花井さんはタクシーに乗って、市内のベトナム料理店に入店。およそ2時間後に店を出ると、そろってマンションに帰宅した。

本人は「今でいうセクハラだよね」

さて、小島会長は数々の疑惑にどう答えるか。週末の夜、タクシーに乗って一人で帰宅したところを直撃した。

――「名古屋の日枝」などと呼ばれていますが？

「そりゃ、素晴らしいね」

――日枝さんをよく接待していた？

「接待なんかしてないよ」

――数年前、派遣社員に対してセクハラと疑われる言動を取りましたか？

「あんまり記憶にないね」

――（写真を見せ）これは小島さんですよね？

「これは俺だね、うん」

――認めるのですか？

「もしそうだったら、そうだけどね。そりゃ、申し訳なかったですね。もう一回（写真を）見せて。（しばらく見つめた後）うん、20年以上前だね」

――もっと最近です。仮に20年以上前だとして、セクハラは認めますか？

「（女性が）そういうふうに感じたら、今でいうセクハラだよね。その時はそういう認識がなかったからね」

デイリー新潮編集部