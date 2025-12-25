中国側の勝手な思惑でトラブルを起こされてはたまったものではないが、その狼藉ぶりはレーダー照射だけにとどまらない。あろうことか「爆撃機」までも日本に向けて飛ばしてきたのだ。威嚇行為にいそしむ中国軍だが、その内実はというと……。

＊＊＊

中国軍の爆撃機「H-6K」が飛来してきたのは、レーダー照射があった3日後のこと。ロシア軍の爆撃機と共に太平洋上に進出すると、ルートを北東に変え、一直線に東京に向かってきた。その後、四国沖のあたりで引き返したというが、元空将で麗澤大学特別教授の織田邦男氏はこれも中国軍による「威圧」に他ならないと語る。

「H-6型はソ連時代から活躍していた露軍の爆撃機・TU-16を基に作られました。とはいえその中身は進化しており、H-6Kは核弾頭を装着できるミサイルCJ-20を発射できます。射程は約1500キロとされ、今回の経路で東京は射程圏内に入ります。露軍との共同訓練は事前に決まっていたのでしょうが、情勢を受けて、脅しのために東京を模擬攻撃する形に変更したのかもしれません」

ひと昔前までは「見かけ倒し」という評が付きまとっていた中国軍だが、今やその実力は侮れないというのだ。実際、中国軍の人数は自衛隊の約8倍にあたる204万人ほどとされ、艦艇は約690隻、航空機は約3400機と、いずれも自衛隊の139隻、370機を大きく引き離す。

防衛研究所の地域研究部主任研究官・杉浦康之氏は、今年9月の「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典」での軍事パレードにおいて、次々と新兵器がお披露目されたことに驚きを覚えたと語る。

「中国軍は現在600発超の核弾頭を保有しており、2030年までに1000発を目指すといわれています。パレードでも陸・海・空それぞれの兵器に対応した核を搭載できるミサイルが発表され、中には射程範囲が『全世界に達する』と紹介されたものもありました。米国が核兵器の多様性における競争で負けつつあると指摘した米研究者もいるほどです。台湾有事を念頭においたミサイルも多数見られました」

さらに軍用無人航空機（UAV）の開発も見逃せない。12月には、空中で100機ほどのドローンを発射できる最新型UAV「九天」を中国軍が発表した。パレードでは敵のドローンを迎撃するための装備も公開され、最新鋭の技術を惜しみなく披露していたという。また、11月には3隻目の空母「福建」が就役し、ゆくゆくは原子力空母の完成も目指しているとされる。

「中国軍は世論戦・心理戦・法律戦の“三戦”といって、相手国の戦意をそぐことにも力を入れています。パレードで力を見せつけ、米国や日本に『ウチと戦ったらコストがかかりますよ』ということを暗に示すのが心理戦。日本に挑発行為をし、高市首相の『存立危機事態』発言を批判するような声を増やして相手国の分断を狙おうとするのが世論戦です。自国メディアなどで軍事力を積極的に誇示するのもそう。また、根拠が正しいかは別として、中国側はあくまで手順や法を守っていると主張し、相手の非を責めようとするのが法律戦にあたる」（同）

中国側もコストのかかる戦争は避けたいため、軍事力を背景に“無血開城”を台湾有事などで狙っているというのだ。そのため、パレードや中国メディアでの発表をうのみにし過ぎると、中国軍の実力を見誤ることにつながると杉浦氏は警告する。

「戦争する余裕はない」

元海将で金沢工業大学大学院の伊藤俊幸教授は、そもそも中国軍は台湾有事になっても勝てないとみている。

「戦争では、攻める側は守る側の3倍の兵力が必要になり、海を挟むと5倍は要るといわれています。現状の中国軍の輸送力では、5万〜6万人しか台湾に兵を上陸させられず、ウクライナ侵攻をしているロシアのように、泥沼にはまるだけです。台湾有事になれば、中国は勝てない戦争を始めることになります。中国側は認知戦も仕掛けてきているわけだから、その言い分を垂れ流して“怖い、怖い”なんてマスコミがあおり立てては、中国の思う壺です。日本側の冷静な対応こそ評価すべきでしょう」

中国軍の研究家であり、外務省中国課への出向経験もある田中三郎氏もまた「中国に戦争などしている余裕はない」と語る。

「習近平国家主席（72）は2018年に憲法を改正して国家主席の任期制限を撤廃するなどしたため、軍部の一部から強い反感を持たれているようです。例えば今年8月には、党の中枢施設も多くある中南海地域で、第82集団軍という軍の部隊と、習主席の身辺を警護する武警部隊が衝突したとみられる情報がネットで伝わりました。第82集団軍は中国軍の制服組トップ、張又侠（ちょうゆうきょう）・党中央軍事委員会副主席が過去に副司令官を務めており、彼の子飼い部隊です。そこが暴発したのですから、いかに統制が利いていないか分かります」

軍に対して習主席も不信感を

軍に対して習主席もまた、不信感を抱いていると先の杉浦氏は言う。

「9〜10月にかけて、党中央委員会の全体会議の開催直前に、軍高官が10人以上、汚職で処分されて軍籍を剥奪されました。22年に新体制が発足した際、習主席が厚い信頼を置いて選出した軍事委員会の指導部メンバーも含まれていたため、かなりショッキングな出来事だったと思われます」

習主席は、江沢民や胡錦濤といった歴代主席の流れをくむ人物を排除する目的もあって、汚職摘発に力を入れていた。

「それだけに、自身が抜てきした人物だけを見逃すことはできませんでした。これで相当、軍に失望したらしく、失脚した党中央委員の後釜には、軍出身の候補がいるにもかかわらず、その人物を登用しなかった。レーダー照射などは、軍が習主席の信頼を取り戻そうとした面もあるのです」（同）

中国軍の言動を真に受けていては、策略と“内輪もめ”に付き合わされるばかりということなのだ。

「週刊新潮」2025年12月25日号 掲載