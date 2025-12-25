結婚4年目を迎え、ニューヨークでの生活を続ける小室圭さん（34）、眞子さん（34）夫妻。2025年は、待望のベビーが誕生するという節目の年となった。眞子さんは皇室からは離れたものの、いまも眞子さんとその夫である圭さんが、その家庭生活も含めてなお注目される存在であることは間違いない。圭さんの振る舞いについては好ましくないという声が聞こえてくるところもありながら、一家は苦労して手に入れた穏やかな日々を幸せに過ごしているように見受けられる。期待されていた悠仁さま（19）の成年式にあたっての帰国はかなわなかったが、今後日本での“お目見え”の可能性はあるのだろうか（以下、2025年9月19日配信記事をもとに加筆・修正しました）。

「プリンセスと結婚した小室と申します」

眞子さんとともに2021年11月に渡米し、翌秋、3度目の挑戦で司法試験に合格し、現在はロークラーク（法務助手）時代から在籍する法律事務所「ローウェンスタイン・サンドラー」で、アソシエイト弁護士として勤務する圭さん。週末には眞子さんと共にショッピングを楽しむ姿が目撃されていたが、仕事上の振る舞いについては眉をひそめる向きがあった。

NYの日本人コミュニティーのさる関係者が明かす。

「小室さんは、パーティーなどで初対面の人に進んで話しかけています。その姿勢は評価できるのですが、自己紹介のあいさつをする際に“皇室とのつながり”を持ち出してしまうのです。例えば、『プリンセスと結婚した小室と申します』といった具合です。本人にしてみれば会話の潤滑油、あるいは事情を知っている相手に対して“今さらではありますが”といった照れ隠しなのかもしれませんが……」

結婚当初から懸念されていた「皇室利用」が、現実のものとなっているというのだ。

圭さんの“イクメンぶり”

そんな中、二人の間に待望のベビーが誕生する。3月には、2LDKで一階にガレージと一部屋、2階にはダイニングやベッドルームを備えた面積74平方メートルのマイホームを購入した。

合わせてマイカーも購入し、圭さん、眞子さんが誕生日を迎えた10月には、その愛車で家族3人でのショッピングを楽しむ姿が目撃されていた。車を降りた圭さんは慣れた手つきで赤ちゃんを抱っこしていたという。

現地住民もこう証言する。

「小室さんのイクメンぶりは際立っていて、家族で外出する時には必ず子どもを抱いています。家のゴミ捨てから来客を迎えに行くのまで彼の担当ですね。マイカーを手に入れる前、彼が1キロ先のスーパーまで徒歩で買い物に向かう姿を見かけたことがあります。台所の常備品が切れてしまったのか、わざわざ米酢を買うためだけに出かけていたこともあった。育児に専念する妻に、なるべく負担をかけないようにしているようです」

出産と共に、2人の生活は子どもを中心に回っているということだろう。

「よいタイミングで日本に……」

こうしてお二人が子育てに邁進する一方で、眞子さんの実家である秋篠宮家にも大きな動きがあった。弟の悠仁さまが筑波大附属高校を卒業され、4月に筑波大学にご入学。そして9月6日には成年式を迎えられたのだ。そんな晴れ舞台に二人の姿はなかったが、秋篠宮妃の紀子さまは、59歳の誕生日を迎えられた9月11日、記者の質問に文書でこのような回答を寄せられていた。

《今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました。どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています。

眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています。

2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています。家族3人の穏やかな日々と幸せを心から願っています》

「ポニーテールは不評」

紀子さまのお言葉にもある通り、今後のテーマは“小室一家三人の帰国”であることは間違いないだろう。帰国に向けて徐々に地ならしを始めているというところだろうか。

「そうですね。宮内庁内では“最初に戻って来るときは、三人の警備費はいくらでどこから出ているんだ！とかそういう意見も出るだろうが、そのうちそんな批判もなくなっていくよ。みんな忘れやすいし、そもそも子供が孫を連れて両親に会いに来て何が悪いの？”との声もあります。一方で“最初が肝心ですよね。表情やファッションも含めて一挙手一投足に注目が集まります。小室さん夫妻のふるまい方ひとつと言えるのかもしれません”とか“なんとなく圭さんのポニーテールは不評だった記憶があります。もちろん個人の自由ですが、帰国時どうするんでしょうかね？”といった声まであるようです」（担当記者）

小室弁護士一家の帰国は、宮内庁や秋篠宮家にとって、単なる「里帰り」「初孫との対面」を超える大事なプロジェクトであることは間違いないようだ。

