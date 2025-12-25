ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が27日に対戦するアラン・ピカソ選手について話しました。

27日の試合に出場する選手が一堂に会し、イベントに参加した井上選手はサウジアラビアの環境について「ジムとかホテルとかすごくきれいで、環境はすごく整えてもらっているので、いいパフォーマンスを出せると思います」と話しました。

記者から対戦相手のアラン・ピカソ選手について問われると「(今回のイベントで)見てないんですよ、すれ違ってもいない」と明らかにし「背丈とか表情も見られてなくて、試合までには顔を合わせるタイミングは何回かは」と話しました。

アラン・ピカソ選手とは今年5月に候補として当初対戦が予定されていましたが「(ピカソ選手は)逃げたんじゃないんです、ファイトマネーの問題じゃないですか」と話し「もともとサウジアラビアでやるという話もピカソ陣営にも言っていたと思うんですよ、それがラスベガスでとなるとファイトマネーも変わってくると思うので、結果ピカソはこれを望んでいたんじゃないか、逃げたんじゃないと思います」と語り、相手に対してリスペクトをしていると話しました。

KO宣言について井上選手は「KO宣言というか、KOしたいという言葉は言いましたけど、どの流れでどのタイミングになるかは当日探していく。無理にKOを狙うということではなくて、しっかりボクシングを見せながら、荒々しい強引さではなくて、美しい展開で」と抱負を語りました。