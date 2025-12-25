¡ÖËÍ¤Î·î¼ý¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¡×¸åÇÚ¤Ë¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼Î´»Ë¡Ö38Ëü±ß¡©¡×Í½ÁÛ¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¡È¥¨¥ë¥á¥¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡É¤¬¤¹¤´²á¤®¤ë
Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¥Á¥ãー¥à¤À¤é¤±¤ÎÄ¶¹âµé¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥êー¤Î¾þ¤ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó5Ëü～38Ëü±ß¡ª¡¡²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤Î¸åÇÚ¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤¢¤óÃæ¤Î1¸Ä¤¬ËÍ¤Î·î¼ý¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¡×¤À¤½¤¦¤À¡£
Ê¼¸Ë¤ÎÅß¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°´õË¾¤Î¾ÝÄ§¡¦¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡¢Á¥¾å¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ú¤·¤àJEWEL CHRISTMAS CRUISE¡¢´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¿À¸Í¥¤¥ë¥ß¥Êー¥¸¥å¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤À¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥³¥ê¥¾ー¥ÈÃ¸Ï©Åç¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬¡£¥Ä¥êー¤Î¾þ¤ê¤Ï¡¢1¸ÄÌó5Ëü～38Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥¨¥ë¥á¥¹¥Á¥ãー¥à¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È150¸Ä°Ê¾å¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡ª¡¡Æ±¥ê¥¾ー¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¥Á¥ãー¥à¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ä¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¶¹âµé¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¡¦¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤ÈÇ®¶¸¡Ë¤À¡£¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤óÃæ¤Î1¸Ä¤¬ËÍ¤Î·î¼ý¤È°ì½ï¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²¬Â¼¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤ä¤í¡©¡¡38Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Ç¡©¡×¡Ö¤¢～38Ëü±ß¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ó¥µー¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö5Ëü±ß¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¡ª¡¡Èà¤Ë²¬Â¼¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Û¤«¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¡Ä¡×¤È°ú¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ì½Ö¥·ー¥ó¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Ë¥¹¥Ù¥Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¹²¤Æ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢12·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ºÇ¶¯¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡Èµþºå¿À¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¦¥©ー¥º¡É¤¬³«Ëë¡ª¡¡Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¹Ô¤¤¿²á¤®¤ëÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¢²¬Â¼¤È¤Ê¤ë¤ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇ®Îõ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
