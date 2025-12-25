スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「冬の魚ブリの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「冬の魚ブリの好きな食べ方は？」

・「冬の魚ブリの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 照り焼き 51%
・2位 刺身 28%
・3位 塩焼き 10%
・4位 しゃぶしゃぶ 9%

※小数点以下四捨五入

38,050票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

黄金比タレでふっくら甘辛！基本のブリの照り焼き


【材料】（2人分）

ブリ(切り身) 2切れ
  塩 小さじ 1~2
  小麦粉 小さじ 2
<照り焼きダレ>
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 2
  砂糖 大さじ 1.5
  しょうゆ 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
ホウレン草 2/3束

【下準備】

1、ブリの両面に塩を振り、15分以上置く。出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。



2、＜照り焼きダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

3、ホウレン草は根を切り落とし、特に根元をきれいに水洗いする。たっぷりの熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞り、長さ3cmに切る。

【作り方】

1、ブリに薄く小麦粉をからめる。フライパンにサラダ油を入れて中火にかけ、ブリを入れて両面こんがり焼き色をつける。余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。



2、＜照り焼きダレ＞を加え、火を強めてタレを煮たたせながら煮詰める。タレにトロミがついてきたらブリにからめて器に盛り、タレをかけてホウレン草を添える。



【このレシピのポイント・コツ】

塩を振ってすこし置く事で、魚の生臭さと余分な水分を取ります。このひと手間で、よりおいしくなります！

(E・レシピ編集部)