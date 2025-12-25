「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

昨年覇者の女傑に、一線級の古馬相手にＧ１で上位争いを繰り広げる３歳馬。強力なメンバーがそろうなか、未知の魅力を漂わせているのが“二刀流”サンライズジパングだ。１２戦ぶりとなる芝レースへの参戦だが、昨年のみやこＳ（１着）以来のタッグとなる鮫島駿を背に２４日、栗東坂路で活気あふれる動きを披露した。状態は明らかに右肩上がり。一発のにおいがプンプン漂う。

スピード感たっぷりの生き生きとした動きが目を引いた。チャンピオンズＣ８着から挑むサンライズジパングは、鮫島駿を背に栗東坂路で最終追い。鞍上のアクションにピリッと反応し、一気にギアチェンジすると前へ前へと鋭く脚を伸ばした。併せたフィドルファドル（３歳２勝クラス）には半馬身後れを取ったものの、４Ｆ５１秒９−３７秒６−１２秒２の非凡な時計をマークした。

見守った前川師は「重い馬場を考えれば少し速めかもしれませんが、予定通り。ジョッキーは追えば追うだけ動くと言っていました」と、トーンが高い。そして「（転厩後）１度使ったからといってピリピリしていないですし、シンプルに状態はいいと思います」ときっぱり。昨年のダービー以来となる芝戦へ向けて、順調に最終リハを終えた。

２歳時から芝＆ダートのどちらでも結果を残してきた“二刀流”。ダートで初勝利を挙げ、４戦ぶりの芝戦となったホープフルＳでは１３番人気ながら３着に食い込む激走。思えばこれまで予想を超えるパフォーマンスに度々驚かされた。

前走のチャンピオンズＣは直線での不利が響いて８着となったが、最後まで止まっていなかった。普段から一番近くで同馬に携わってきた担当の平井助手は「徐々に筋肉の量が戻ってきましたね。かなりしっかり毎日運動していますが、ご飯もよく食べてへこたれていません」と愛馬の充実ぶりに胸を張る。

１２戦ぶりの芝に加え、初めての距離。それでも「心肺機能の高い馬ですし、距離は問題ないと思う」と指揮官に不安はない。未知の魅力を秘めた素質馬。初のビッグタイトル奪取はここで決めてみせる。