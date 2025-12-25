「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

昨年の覇者レガレイラが２４日、美浦Ｗでの最終追い切りを行い、３頭併せで強めに追われ６Ｆ８２秒９−３７秒０−１１秒２をマーク。史上初の牝馬による連覇へ、万全の仕上がりをアピールした。動きを見届けた木村哲也調教師（５３）＝美浦＝も、完成期を迎え頼もしく成長した姿に目を細めた。今回はクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝との再タッグとなるが、今年もリーディング首位をひた走る名手とのコンビで、競馬界に新しい歴史を刻む。

１年の集大成として臨む大一番へ向けて臨戦態勢は整った。連覇を目指すレガレイラは美浦Ｗで３頭併せを行い、上々の動きを披露した。

レッドヴェロシティ（７歳３勝クラス）、ソニックスター（４歳オープン）を前後に置いて実戦さながらの迫力も、道中はきっちり折り合う大人の走り。スムーズに加速してゴール板を駆け抜け、前者に３馬身先着、後者と併入した。６Ｆ８２秒９−３７秒０−１１秒２の時計以上に、余裕をうかがわせる走りだった。木村師は「実戦を想定して道中の折り合いや、ゴールに向かって馬自身が頑張っているかを見たかった。頼もしいなと思いながら、双眼鏡をのぞいていましたよ」と仕上がりの良さに頰を緩めた。

これまでＧ１を３勝しているとはいえ、決して平たんな道のりを歩んできたわけではない。昨年末に負った骨折の影響などもあり、今年の始動戦は６月の宝塚記念。半年ぶりの実戦でも２番人気に推されたが、見せ場なく１１着に敗れた。

それでも陣営は懸命に立て直して、今秋はオールカマーとエリザベス女王杯を完勝し、女王の威厳を取り戻した。早くから第一線で活躍を果たしてきたが、紆余（うよ）曲折を経験してサラブレッドとして完成の時を迎えようとしている。指揮官は「だいぶお姉さんになってきて、たくましさを感じます。厩舎の若い馬たちの見本となるような存在になってくれて、非常に頼もしく見ていますよ」と成長した姿に絶大な信頼感を寄せる。

長く大舞台で牡馬と互角以上に戦ってきたことも評価され、ファン投票では史上最多となる６１万２７７１票を獲得した。１３位に甘んじた昨年とは立場も大きく変わり、堂々と年末のグランプリの主役を務める。「非常に重い責任というのをジワジワと感じながら、毎日の仕事に取り組んでいる感じです。一方で、こういう状況は厩舎として幸せなことだと再認識する日々です」と、イクイノックスをはじめ数々の名馬を育ててきたトレーナーも重圧を力に変えて挑むつもりだ。

鞍上は３年連続８度目のリーディングジョッキーを見据える名手ルメール。昨年１１月のエリザベス女王杯以来、約１年ぶりのコンビ復活となるが、２３年に新馬戦、そしてホープフルＳで勝利に導いており不安は皆無。０５年のハーツクライを含め、有馬記念は３勝を挙げており心強いパートナーだ。史上初となる牝馬の有馬連覇へ向けて、全てのピースがそろった。