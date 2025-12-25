12月25日に最終回を迎える読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『推しの殺人』。トリプル主演を務めた田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がクランクアップを迎えた。

本作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリ受賞した、遠藤かたるによる同名小説を原作としたサスペンス。ドラマ版ではオリジナル要素も加えて全13話で展開される。

物語の主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして“未解決連続殺人事件”にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か、それとも破滅か。

「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイを田辺、テルマを横田、イズミを林がそれぞれ演じるほか、増田貴久、城田優、曽田陵介、なえなの、坪倉由幸、トラウデン直美、テイ龍進、水間ロン、中村公隆、田村健太郎らが出演している。

大阪で活動する3人組地下アイドルグループ「ベイビー★スターライト」のルイ（田辺桃子）、テルマ（横田真悠）、イズミ（林芽亜里）は、トラブルから事務所社長の羽浦（田村健太郎）を殺害してしまう。3人は自分たちの罪を隠蔽してステージに立ち続けることを誓い、死体を山に埋めた。罪を共有した3人はイズミのマンションで一緒に暮らすことにし、隠蔽工作を進めていく。3人の殺害を知る元メンバーのミチル（なえなの）に脅されたり、ルイの幼なじみで現在は警視庁捜査一課の刑事となった望月（曽田陵介）にも羽浦の失踪を知られたりと、次々にピンチが襲う。河都（城田優）に罪に気づかれてしまった3人は、暴力をふるわれ殺害されそうになるが必死に立ち向かい、ついに河都は動かなくなった。ところが、殺害したはずの河都は姿を消した。

河都の悪事の被害者として注目を集め東京進出を果たした「ベビスタ」は順調に売れていくが、そんな中イズミの妊娠が発覚。「ベビスタ」の3人は悩んだ末、イズミは休養中に極秘で出産。3人の元には羽浦殺害当日のことなどが書かれた脅迫状が次々と届き、追い詰められていく。ついにルイは、河都の同級生で弁護士の矢崎（増田貴久）が連続殺人事件の犯人であることや、脅迫状を送り付けたことを突き止めた。矢崎は河都の妻・麗子（加藤ローサ）も殺害していた。3人が羽浦の遺体を山に埋める様子を見ていたと明かした矢崎は、ルイたちの秘密を全部知っていると笑い、「俺たちは一蓮托生だ」とルイを脅す。矢崎はルイの父親・敏勝（猪塚健太）とも繋がっており、テルマとイズミの秘密をSNSで暴露し「ベビスタ」を炎上させてルイたちを追い込んでいた。さらに、ルイの母親と妹が亡くなった火事も、矢崎が敏勝を煽った末に起きた放火だったのだ。

そんな中、矢崎の拘束から逃れて姿をくらましていた河都が3人に接近してくる。矢崎を睡眠薬で眠らせ彼が連続殺人事件の犯人である証拠を世間に明らかにするという計画への協力を求められるが計画は失敗、ルイが河都に刃物を突き付けられビルの屋上へ連れていかれる事態に。ルイに助けを求められ駆けつけた望月は出血しながらも必死に戦い、ついに河都を追い詰める。しかし逮捕の寸前、河都は屋上から自ら飛び降り死亡してしまう。

最終回の第13話では「ベビスタ」の解散ライブが決定。ライブ当日、3人のもとには「最高の舞台で殺してあげる」と書かれた脅迫状と黒いバラの花束が届く。一方、羽浦の失踪事件の真相に近づく望月は、辞職願を書き始める。罪を隠蔽したアイドルと、刑事となった幼馴染の関係の行方は。そして迎えた「ベビスタ」のライブは、かつてない緊急事態に見舞われる。

沢北イズミ役の林は、田辺、横田よりも一足先にクランクアップ。田辺と横田がそばで見守る中、「ダンス・歌・関西弁と色々な経験ができて、すごく成長させていただけました。スタッフ・キャストの皆様、特に桃子さん・真悠さんにはいつも一番近くで支えていただいて、ありがとうございました！」と挨拶。続いて行われた写真撮影では、「ベビスタ」の3人が互いに涙しながら笑い合う姿が見られた。

そして、高宮ルイ役の田辺と早川テルマの横田が揃ってクランクアップ。2人のクランクアップの場には、先にクランクアップした林も駆けつけ、花束を贈呈した。

横田は「関西弁も初挑戦で、歌もダンスもあって、本当に色々なことに挑戦した期間でしたが、ルイ役とイズミ役が桃ちゃんと芽亜里ちゃんの2人だったからこそ、今日を迎えられたなと思っております。本当にお世話になりました！」と挨拶。

続いて田辺が、「家に帰っても作品のことをたくさん考えていたし、心の中で何回もルイが泣いていて、（主題歌の）『The rose』を聴きながら過ごしていました。でも現場に来たらいつも誰かしらかが爆笑してるし、（横田、林の）2人も、他のキャストの皆様もすごく優しくて、その中で自分がどこまでできるか挑戦をさせていただけて、とても幸せな環境でした！」と挨拶し、本作のすべての撮影が終了した。

なお、13話の放送終了後より、罪を犯したルイと事件の真相に迫る望月、幼なじみ2人の運命的な出会いを描くHuluオリジナルストーリー13.5話の配信も決定した。（文＝リアルサウンド編集部）