2026年1月4日21時よりフジテレビ系で放送される、ムロツヨシが主演を務めるスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』にダチョウ倶楽部の肥後克広、笠原秀幸、石井正則、山野海、マキシマム ザ ホルモンのナヲ、片岡礼子、おかやまはじめ、マシンガンズの西堀亮、田畑志真、中山ひなのが出演することが決定した。

2023年10月期にフジテレビ系金9ドラマ枠で放送された『うちの弁護士は手がかかる』は、ムロ演じる主人公・蔵前勉と個性豊かな登場人物たちが織りなす、リーガルエンターテインメントドラマとして好評を博した。全11話の平均個人視聴率が3.8％（※ビデオリサーチ調べ／関東地区）を記録、また全話とも放送後1週間の配信数が200万を超え、見逃し配信数が2400万再生（※TVer DATA MARKETINGにて算出／各話放送後8日間でのTVer・FODの合計値）を突破した。本作は、連続ドラマ版最終回の続きを描くスペシャル版となる。

蔵前（ムロツヨシ）は、トップ女優・笠原梨乃（吉瀬美智子）を長年サポートしてきた超敏腕マネージャーだったが、ある日突然、クビを宣告されてしまう。蔵前は絶望し、生きる意味すら見失ってしまっていたが、ひょんなことから新人弁護士・天野杏（平手友梨奈）のパラリーガルを任される。杏に振り回されながらも、蔵前は長年培った手腕を発揮し、少しずつ杏と心を通わせていく。正義のために奮闘する中で、蔵前自身も自信を取り戻し、パラリーガルとしての人生を歩み始めていた。

ムロをはじめ、吉瀬美智子、菅野莉央、日向亘、入山法子、東根作寿英、本多力、早瀬憩、時任三郎、安達祐実、村川絵梨、松尾諭、酒向芳、戸田恵子が再集結。さらに、木南晴夏がムロ演じる主人公の新たなバディとして加わり、既報の通り、渡部篤郎、濱津隆之の出演も決まっている。

蔵前のとある“現場”での友人・反町を肥後、週刊誌の記者・森下翔平を笠原、蔵前と唐沢の前に強烈な存在感で立ちはだかる伍代のマネージャー・神崎幸子を山野、物語のキーとなるスナックのチイママをナヲ、ママを片岡、アイドル・前原美玖の元マネージャーを西堀、仕事が減っているのは事務所を辞めたからでは……と悩む美玖を田畑、売れっ子女優・山中ゆりを中山がそれぞれ演じる。また、石井とおかやまはどのような役を演じるのかにも注目だ。

なお、スペシャルドラマの放送を記念して、2026年1月2日、3日に『うちの弁護士は手がかかる』がフジテレビで一挙再放送される。

■金城綾香（プロデュース）コメント『うちの弁護士はまたしても手がかかる』に、たくさんのゲストの方がご出演くださいます！ 解決困難な案件にムロさん演じる蔵前が立ち向かっていく敵、そして仲間たちです。彼ら彼女らも一癖二癖もある“手のかかる”面々ですので、ぜひこの痛快リーガルエンタテインメントをお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）