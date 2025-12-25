人生が変わる「片付けの魔法」とは？

片付けコンサルタントとして世界で活躍する「こんまり」こと近藤麻理恵さんが、岡山市北区で「本当の『わたし』を生きる時間の使い方」をテーマに講演しました。

年末の大掃除の際に、近藤さんの片付け術「こんまりメソッド」を参考にしてみるのはいかがでしょうか？

それでは、こんまり流「人生がときめく片付けの魔法」を紐解いていきましょう！

まず、近藤さんは「片付け＝社会貢献」だと言います。

片付けで一番最初にやること→モノを「捨てる」「並べる」は違う、では一体なに？

「服・書類・小物・思い出品…」片付けるには正しい順番が！？…こんまり流「人生がときめく片付け術」を実践→→→訪れる変化とは？

片付けの原点「お母さんは、なんで毎日そんなに楽しそうなの？」

近藤さんが、片付けに興味を持ち始めたのは5歳の時でした【画像②は5歳の頃の近藤さん】。毎日一緒に過ごす母親の姿を、不思議に感じたことがきっかけだったといいます。



（近藤 麻理恵さん）

「私の母は専業主婦で、毎日すごく楽しそうに家事をしていたんです。「お母さんは、なんで毎日そんなに楽しそうなの？」と聞くと母は、



『主婦って素晴らしい仕事なのよ。私がお家を整えたり、料理をしたり、洗濯をしたり、このベースがあるから、お父さんもお仕事に行けるし、あなたたち子どもも毎日平和に学校に行けている。これはすごい社会貢献なの』



と教えてくれました」



母親の言葉が印象に残った近藤さんは、「私もそんな素晴らしいお嫁さんになりたい」という将来の夢が決まったといいます。



そして、わずか5歳にも関わらず、料理、掃除、洗濯、片付け、裁縫といった家事全般を学び始めたそうです。

「捨てる」ことから始まった片付け研究

家事全般に取り組んでいた近藤さんが、本格的に「片付け」と向き合ったのは、15歳の時でした（【画像③】は15歳の時の近藤さん）。当時ベストセラーになった片付けに関する本を読み、大きな衝撃を受けたそうです。



（近藤 麻理恵さん）

「それまでの私は、料理や裁縫は、やればやるだけ上達する感覚があったのに、片付けだけは、いくら片付けても1週間もすれば元に戻ってしまう、という状態にずっとモヤモヤしていました」



「この本を読んで、『そうか、モノを減らせばいいんだ』ということに気づき、そこから本格的に、片付けの研究を始めたのです」

5.5畳の部屋から出てきた「不用品の量に驚愕」

モノを減らすため片付けを始めた近藤さんは、部屋から出てきた不用品の数に驚いたと振り返ります。（【画像④】は19歳の頃の近藤さん）



（近藤 麻理恵さん）

「実際に、自分の5.5畳ほどの部屋を片付けてみると、大きなゴミ袋で8袋分もの不用品が出てきました。その量に衝撃を受けました」



近藤さんは、日本中にある「片付け」という言葉の付いた本を読んだほか、実際に片付け術の実践も毎日繰り返したといいます。



（近藤 麻理恵さん）

「学生時代の私は、学校から帰ると制服のままゴミ袋を手に取り、今日は自分の部屋、次の日は兄の部屋、その次の日は妹の部屋、そしてキッチン、リビングと、家中のあらゆる場所を、片付け続ける毎日を送っていました」



片付けのルーティーンは、家族の部屋だけに終わりませんでした。



「次の日はキッチン、リビング、洗面所。ずっといろんな場所を片付けては自分の部屋に戻るっていう、そういう毎日を続けてきたんです」

「片付け続ける日々」に転機が

片付け術を極めていった近藤さんに、転機が訪れます。大学生になった19歳の時、近藤さんの片付け術が噂となり広まっていったそうです。



（近藤 麻理恵さん）【画像⑤】

「大学生になり、当時の私の趣味というのは『友達の家を片付けさせてもらう』ということなんですね。大学になると、周囲に1人暮らしの友達が増えていきます」



「友達を見つけては、『お願いだから片付けさせて』ってお願いをしている時に、学校中の噂になったんです。『こんまりちゃんが遊びに来ると、家がめちゃくちゃ綺麗になるらしい』」



そして、噂を聞いた全く知らない人から「お金を払ってもいいから片付けをやってほしい」とメールが届きました。それをきっかけに、『依頼主の家に行って一緒に片付けをする』という、「片付けコンサルタントの仕事」を始めるようになったということです。



当時は、「片付けコンサルタント」が本職になるとは思っていなかった近藤さんは、大学を卒業後、人材紹介の企業に就職し、法人向けの営業担当として働き始めます。

訪問先で気になったのは「社長のデスク」

近藤さんは、会社勤めをしながらも、勤務先から認められていた副業として「片付けコンサルタント」の仕事も週末に続けていました。



転機が訪れたのは、営業で中小企業の社長のもとを訪れた時でした。



（近藤麻理恵さん）【画像⑥】

「商談をしながらも、その後ろにある、散らかった書類の山が気になって仕方がありませんでした」



「ある時、つい『社長、人の採用も大事ですけれども、机の上が大変なことになっています』と言ってしまったのです」



「今思えば、新卒1年目の若者が大変失礼なことを言ったと思いますが、幸いにもその社長さんが『ちょうど片付けたかったんだ』とおっしゃってくださり、そこから不思議な『社長の片付けレッスン』が始まりました」



勤め先の勤務時間内に、社長向けの片付けレッスンはできないため、近藤さんは朝の7時から9時の間に経営者を対象にした片付けレッスンをしたのちに出勤する、という多忙な日々を送ります。



そして、近藤さんの片付け術を学んだ社長の会社は、大きく変わり始めたといいます。

