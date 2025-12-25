＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の『誰でも内定をゲットできる「満足度100％」の就活戦略』を転載したものです。

企業が評価するのは、胸を張ってアピールできる実績を持つ“すごい学生”だけだと勘違いしていないだろうか。「自分には何もない……」という人も諦める必要はない。就活ブログ「就活攻略論」の運営者でL100代表取締役の藤井智也さんに“ありのままの自分”で内定を勝ち取ることができる就活の取り組み方を聞いた。（取材・文／フリーライター 友清 哲）

自分の考えを盛り込み

「浅い」と思われない文章を作る

―― エントリーシート（ES）を記入する際のコツについてお聞きします。まず念頭に置いておくべきことは何でしょうか。

藤井 大前提として、就活においてESとは、自分のペースで作り込める唯一の選考であるということです。さらに、企業にとってはその後の面接でも繰り返し参照する重要書類です。評価されるためには全体を通して「理由の深さ」と「結論ファースト」を意識しなければなりません。

例えば、いま僕が述べたことを例に「なぜESが大切なのか」という設問に回答してみましょう。「内定につながるから」という理由ではいかにも浅く、納得感は得られません。しかし「採用の合否が決まるだけでなく、その後のすべての面接でも参照される書類だから」であれば、最初の回答よりも理由が深くなっていて、格段に納得感が増します。

―― しかし、深い理由を導き出すのも簡単ではなさそうですが……。

藤井 コツは自己分析の時と同様、「なぜ？」と問い続けることです。いったん文章を書いてみた後に、自分自身で「なぜそうなのか」とツッコミを入れて、深掘りする癖を付けましょう。



――「なぜなぜ分析」は、就活においては万能ですね。

