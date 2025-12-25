総合力は今大会随一のCB。U-20W杯帯同の現U-18日本代表の逸材が“夏冬連覇”の切り札となるか【高校選手権の主役候補】
2025年12月28日開幕の第104回全国高校サッカー選手権大会で、優勝候補の一角に挙がる神村学園（鹿児島）。今夏のインターハイ王者で“夏冬連覇”を狙う実力校の中でサッカーライターの松尾祐希氏が注目している選手が、CBの中野陽斗（３年）だ。
「U-20ワールドカップのサポートメンバーに選ばれ、U-18日本代表の常連メンバーです。神村学園でキャプテンを任されてリーダーシップの自覚も芽生え、課題と思われた守備力もアップしました」
もとから足もとの技術があり、最後尾からの繋ぎのセンスは抜群。CBとしての総合力の高さは大会随一で、次のU-20ワールドカップ（2027年大会）でも主役を張れるかもしれない逸材だ。松尾氏は「鈴木淳之介選手みたいになってくれたら面白い」と期待している。
さらにボランチをこなす柔軟性を備え、「スピードがついてくればウイングバックやサイドバックにも対応できる」（松尾氏）。
すでに、いわきFC（J２リーグ）に加入内定。プロの舞台に移る前に、冬の選手権で圧倒的なスケールの大きさを見せつけ、優勝への切り札になりたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】強豪だらけの冬が来た！選手権組み合わせ表
