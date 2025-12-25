¡Ö¾×·â¤ÎÉ¾²Á¤À¡×´Ú¹ñ¿ÍÍ£°ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¤¬¥ê¡¼¥°¡ÈºÇ°¤ÎÁª¼ê¡É¥È¥Ã¥×£³¤ËÁª½Ð¤Ç´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡ª ³«Ëë17»î¹ç¤Ç£²Ê¬¤±15ÇÔ¤Î»Ë¾åºÇ¼å¥Á¡¼¥à¤Ç¥ï¡¼¥¹¥ÈÇ§Äê¡Ö£±·î¤ËÂàÃÄ¤¹¤Ù¤¡×
¡¡±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGiveMeSport¡Ù¤¬¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØWhoscored.com¡Ù¤ÎÊ¿¶Ñ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò´ð¤Ë¡¢¡Öº£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ°¤ÎÁª¼ê¡×20¿Í¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÎFW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¥ï¡¼¥¹¥È£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¤Ï¡Ö¾×·â¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°21»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ£²¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥¬¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤«¤é¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢½øÈ×¤Ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤º¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»ÄÎ±¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï12»î¹ç¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤À¡£¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤¬À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬Íè¤¿¸å¡¢»¶È¯Åª¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»´¾õ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÏºÇ°¤À¡£17»î¹ç¤Ç£²Ê¬¤±15ÇÔ¤À¡£ £¹ÆÀÅÀ¤·¤«µÏ¿¤Ç¤¤º¡¢37¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¸½ºßºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷³°¤Î17°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤È¾¡ÅÀ16º¹¡£10Ï¢ÇÔÃæ¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê¤¬»ö¼Â¾å³ÎÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¡ÖWhoscored.com¤ÎÊ¿¶Ñ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï6.10¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬£±°Ì¡¢¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤¬£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤äÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£½Ð¾ì»þ´Ö¡¦»î¹ç¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£±°Ì¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÎÉÔ¿¶¤Ö¤ê¤òÃ²¤¡¢¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±·î¤Ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¼å¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÎFW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¥ï¡¼¥¹¥È£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¤Ï¡Ö¾×·â¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»´¾õ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÏºÇ°¤À¡£17»î¹ç¤Ç£²Ê¬¤±15ÇÔ¤À¡£ £¹ÆÀÅÀ¤·¤«µÏ¿¤Ç¤¤º¡¢37¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¸½ºßºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷³°¤Î17°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤È¾¡ÅÀ16º¹¡£10Ï¢ÇÔÃæ¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê¤¬»ö¼Â¾å³ÎÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¡ÖWhoscored.com¤ÎÊ¿¶Ñ¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï6.10¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬£±°Ì¡¢¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì¤¬£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤äÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£½Ð¾ì»þ´Ö¡¦»î¹ç¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£±°Ì¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÎÉÔ¿¶¤Ö¤ê¤òÃ²¤¡¢¤³¤¦Äù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±·î¤Ë¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¼å¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û