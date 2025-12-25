プロ野球・巨人の小林誠司選手が10月12日に行われたDeNAとの第2戦で放った2塁打を振り返りました。

小林選手が放った2塁打は11回、DeNAの佐々木千隼投手から。スライダーをうまく捉えると、レフト線にはじき返しました。懸命に2塁まで走り、ヘッドスライディングをすると、ベンチに向かって拳を突き上げました。

「去年はCS第6戦で同じような打球を打って、ファウルになりましたよね。この前、（菅野）智之にも『去年も打ってよ』って言われました（笑）」

小林選手がまず口にしたのは2024年のCS第6戦。当時の状況は2-2で迎えた8回、1アウト1、2塁。小林選手がDeNAの伊勢大夢投手の初球、130キロのフォークをレフト線際に打ち返したものです。打球はわずかにそれて、巨人ベンチからは大きくため息が漏れました。

「あの時は『毎日の1スイングが足りなかった』とか話した気がします。今年は打てましたけど、チームは負けてしまって、シーズンが終わってしまった。打てたことは良かったですけど、悔しい気持ちは残りましたね」

今年は甲斐拓也選手の加入で1軍での出場機会がグッと減った小林選手。2軍施設で若手選手と一緒に1軍の試合を見ながら、「なにしてんねやろ」と自問自答することもありました。それでも腐ることなく練習を重ね、手にしたチャンス。そのチャンスでいかに結果を出すことができるかは、その練習の成果でした。

「いつ呼ばれるか分からなくても、いつ呼ばれてもいいように準備しておくことが僕は大事やと思います。これは若手選手にも伝えたいなとは思ってます。今回、僕は打つことはできましたけど、もっとチームに貢献できたことはあったはずやと思って、このオフは過ごしたいと思います」

来季の巨人キャッチャー陣はどんな様相を見せるのか、小林選手が岸田行倫選手、甲斐拓也選手のスキにどう割って入るのか、注目です。