9年ぶりにJ1優勝を果たした鹿島アントラーズのホームタウン茨城県鹿嶋市。

その鹿嶋市に学校を構えるのが、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に茨城代表として出場する鹿島学園です。

初戦となる12月29日の全国大会1回戦では東京・駒沢陸上競技場で愛媛代表・新田と対戦します。その茨城代表・鹿島学園の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.日本代表・上田綺世選手の母校

鹿島学園サッカー部といえば、現在オランダリーグでも絶好調の日本代表ストライカー上田綺世選手の母校。

さらに、鹿島アントラーズユースに所属する選手も多く鹿島学園に通っており、学校のOBには、鹿島アントラーズの鈴木優磨選手や、日本代表DF町田浩樹選手らがいます。



2,3大会ぶりの選手権出場

1989年創部のサッカー部も茨城屈指の実力。2008年度の第87回大会では初の全国ベスト4。

当時は準決勝が埼玉スタジアム2〇〇2での開催だったため、国立競技場の舞台に立つことはできませんでした。

最高成績のベスト4、それを超える日本一を目指します。

3.日本代表の母校とライバル対決

11月に行われた、全国高校サッカー選手権大会茨城決勝。相手は、前回大会全国ベスト8、そして茨城3連覇を狙うライバル明秀日立でした。

茨城決勝で対戦するのはこれが実に7回目。さらにともに3勝ずつと、まさに近年の茨城を代表するライバル対決。

鹿島学園は前半17分、県大会決勝まで3試合8得点をあげているストライカー渡部隼翔選手(3年)が伊藤蒼空選手(3年)の折り返しに頭で合わせ先制点を奪うと、さらに前半30分には内海心太郎選手（2年）がゴールを奪い2点リードで後半へ。

後半4分、清水朔玖選手（3年）が前線へボールを送ると、抜け出した渡部選手がこの試合2点目のゴールを決め、3点差。渡部選手は、このゴールで茨城県大会4試合10得点という圧倒的な決定力を見せつけました。

後半28分、明秀日立に1点を返されますが、キャプテンのDF齊藤空人選手（3年）を中心にリードを守り切った鹿島学園がライバルとの決勝戦を制し、3大会ぶりの全国出場を決めました。

4.守護神はタイからの留学生

鹿島学園のゴールマウスを守るのは、高校入学時に留学で来日したプムラピー スリブンヤコ選手。U-17タイ代表にも選出されている将来有望な逸材GKです。

日本に来た当初は、日本語も分からず、ホームシックで泣いていたというプムラピー選手。「勉強は好きじゃないけどやるしかないと思った。みんな優しくしてくれて日本語がうまくなった」と仲間の助けもあり自然と日本語が上達していきました。「日本でプロサッカー選手になりたいので高校サッカーを選びました」と語るプムラピー選手。全国の舞台でどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。

5.今シーズンのサッカー界は“茨城”が席巻！？

今シーズンの日本サッカー界は、茨城のチームが結果を残しています。

J1では、鹿島アントラーズが9年ぶりのJ1制覇。これにより国内最多の主要タイトル20冠目を獲得しました。

J2では、水戸ホーリーホックが初優勝を収め、初のJ1昇格。

関東大学リーグでは、筑波大学が2年ぶり17回目の優勝。

高校年代では、鹿島アントラーズユースが、クラブユース選手権、Jユースカップで優勝。さらにはU-18プレミアリーグでも優勝し、3冠を達成しました。

「その話題は出ている。ちょっとプレッシャーがかかっています。私たちは高校サッカーで茨城を盛り上げたい。」と鈴木雅人監督。

キャプテンの齊藤空人選手も「自分たちも選手権で優勝して茨城最強にできるように頑張ります。」と意気込みます。

“最強茨城”代表・鹿島学園の初戦は12月29日に行われる新田(愛媛)との1回戦。

3大会ぶりの夢舞台。今度は高校サッカーで鹿島学園が旋風を巻き起こします。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/日本テレビ)