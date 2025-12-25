日経225先物：25日夜間取引終値＝150円高、5万490円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円高の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては145.90円高。出来高は2316枚だった。
TOPIX先物期近は3415.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.13ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50490 +150 2316
日経225mini 50480 +135 61976
TOPIX先物 3415.5 +7.5 2851
JPX日経400先物 30785 +90 192
グロース指数先物 657 +5 355
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
