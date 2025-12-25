　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円高の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては145.90円高。出来高は2316枚だった。

　TOPIX先物期近は3415.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.13ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50490　　　　　+150　　　　2316
日経225mini 　　　　　　 50480　　　　　+135　　　 61976
TOPIX先物 　　　　　　　3415.5　　　　　+7.5　　　　2851
JPX日経400先物　　　　　 30785　　　　　 +90　　　　 192
グロース指数先物　　　　　 657　　　　　　+5　　　　 355
東証REIT指数先物　　売買不成立

