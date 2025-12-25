穏やかな瀬戸内海に面し、生産する柑橘は40種類を超える“かんきつ王国”愛媛県。

道後温泉や松山城など、日本らしい趣が残る松山市に、5大会ぶり4回目の全国出場を果たした愛媛代表・新田高校があります。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、29日の1回戦で茨城代表・鹿島学園と駒沢陸上競技場で対戦します。

4年をかけてサッカースタイルを変革し、自分たちの形を完成させた新田高校。彼らを応援したくなる5つのポイントをご紹介します。



1.県内最大のマンモス校！スポーツの新田



私立高校である新田は、県内最多1737人の学生数を誇るマンモス校です。

また県内屈指のスポーツの名門校として知られ、1990年には野球部がセンバツ大会で初出場・準優勝を果たし「ミラクル新田」として全国を沸かせました。

卒業生には近藤高虎選手(FC今治)や、中矢力さん（ロンドン五輪柔道男子73キロ級銀メダリスト）など、トップアスリートを多数輩出しています。

2. 4年をかけた新スタイル 県外からも“新田らしさ”に憧れ入部



1959年に創部されたサッカー部は部員105人。県内最大のサッカー部です。

チーム全体のマネジメントをする清水祐貴監督と、戦術や試合の指揮を執る栗林倫也コーチが二人三脚で指導しています。

高校総体で全国大会に8回出場、選手権全国大会は4回目の出場となるチームは、4年前からスタイルの変更に取り組みました。縦に早いキック＆ラッシュから、攻撃的なパスサッカーへと姿を変え、“見ていて楽しくて強いフットボール”を掲げました。

今ではその新田らしさに憧れて県外から入学する選手もいます。完成させた新スタイルを引っ提げて臨む初めての全国大会です。

3. 去年の雪辱を果たした決勝戦 55m超ロングシュート炸裂



去年、地区大会の決勝で敗れ、あとひとつ全国に届かなかった新田。今年の相手は同じ県1部リーグの帝京第五高校でした。

試合は開始2分、セットプレーの流れで内田颯大選手(3年)のゴールで新田が幸先よく先制。

しかし後半に入ると帝京第五の猛攻を受けます。新田にとって最大の危機は、後半6分。帝京第五がペナルティエリア中央からシュートを放つも、守護神、奥村俐仁選手(3年)が右手一本でビッグセーブ。

するとその直後、内田選手が自陣のハーフウェーライン手前からおよそ55mの超ロングシュートで追加点をあげます。

後半11分には木原大耀選手(3年)がゴールを決め、3点差としました。

試合終盤には帝京第五に2点を返されますが、粘り強い守備で1点差を守り切り、新田が選手権全国大会出場を勝ち取りました。

4. 攻撃のキーマンは身長164cmの「小さな巨人」！



攻撃的なパスサッカーは、守護神である奥村俐仁選手から始まります。

身長164cmとゴールキーパーとしてはかなり小柄ですが、2年生から正守護神に定着。

『足元の技術が高く、新田に欠かせない攻撃のキーマン』と栗林コーチは太鼓判を押します。

県予選では、瞬発力を生かしてビッグセーブを連発しチームの危機を救いました。

奥村選手は『小さくても、ポジショニングやステップを一つ一つ意識することで全国でも通用する』と話します。

攻撃でも守備でも存在感を放つ「小さな巨人」が、全国の舞台で勝利を呼び込みます。

5.関東、関西、スペイン！遠征に次ぐ遠征！



この1年は、遠征づくしでした。毎月必ず遠征をして、夏休みには関西3回、関東1回、計4回というハードぶりです。

片道3時間移動も当たり前で、県外の大学とのトレーニングマッチを積極的に取り入れました。

栗林コーチは『愛媛という地域を言い訳にしたくない。全国レベルの強度に慣れさせるために遠征を多くした』と話しています。

今年3月には、スペインに1週間遠征に行き、地元クラブやラリーガの指導者と交流しました。

本場のパスサッカーに触れ、自分たちのパスワークに磨きをかけ、自信をつけました。

『新田の強くて楽しいフットボールを見てもらいたい』と石橋凜キャプテンは話します。

4年をかけて完成させた新スタイル。

お披露目となる初戦は、12月29日に行われる茨城代表・鹿島学園との1回戦です。

過去最高成績のベスト8を目指す新田が、パスワークで観客を沸かせます。

（取材・文 高校サッカー選手権民放 43 社/南海放送）