どこでも走れるって最高！【ニューバランス】全天候スニーカーをAmazonでチェック
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ラギットなアウトソールで安定感抜群。日常にも馴染むトレイルモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、トレイルランニングから普段履きまで幅広く活躍する「GORE-TEX」搭載のトレイルモデル。
屈曲性とグリップ性を両立するラギットな形状の「AT TREAD」アウトソールを採用し、さまざまな路面で安定した走行を可能にしている。
「DYNASOFT」ミッドソールが弾むようなライド感を提供し、3層構造の「TOE PROTECT」が爪先部をしっかり保護。
さらにワイドラスト設計により、ストレスフリーな履き心地を実現している。アウトドアから街まで、マルチシーンで快適に使える一足。
