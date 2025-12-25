「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

好調を維持して、いざラストランへ。有馬記念が秋３戦目となるジャスティンパレスは２４日、栗東ＣＷで４Ｆから追われた。前半しっかりと折り合いをつけ、しまいまでリズムを崩すことなく、余力十分にゴールを駆け抜けた。

杉山晴師は「動きに関しては特に変わりなく来ています。非常に高いところでキープしていると思います」と笑顔で好感触を伝える。１週前にしっかり負荷を掛けられており、馬なりで４Ｆ５３秒６−３８秒２−１１秒８と時計は軽め。ここまで予定通りにメニューを消化し、この日は最後の仕上げを施した形だ。

休み明けの天皇賞・秋が、しまいいい脚を繰り出して３着。期待が膨らんだジャパンＣだが、５着と着順を落としてしまった。それでも「最初のコーナーで前に馬に入られ、ちょっともったいなかった。スムーズな競馬ができれば１、２着馬の後ろくらいには」と悲観はしていない。

２年前の天皇賞・春を勝ってからは、ずっとＧ１だけを使ってきた。１着こそないが、「勝ち負けできる力はあると思います」と言い切る。Ｇ１・２勝目を挙げ、有終の美を飾る。