「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

ジャパンＣ３着のダノンデサイルは２４日、栗東坂路で最終リハ。時計は求めずリラックスさせることに主眼を置いた調整内容ながら、全身を使った素軽い動きで状態の良さを伝えた。ダービー馬として挑んだ昨年は３着。海外遠征も経て、ひと回りたくましさを増した今年こそは戴冠を狙う。

中３週の今回は、いつもの栗東ＣＷではなく坂路での最終追い。安田師がまたがり無理に抑えることもなく、４Ｆ５５秒３−４０秒９−１３秒５。馬場が重く、全体としても時計がかかる時間帯だったが、フォームには一切の乱れがなく余裕があった。

◆安田翔伍調教師

−前走のジャパンＣを振り返って。

「海外帰りを懸念される声も聞かれたんですが、十分時間があったのでトレーニングとケアをしっかりできました。体力面はすごく納得できる状態で行けましたが、パドックで気持ちが高ぶっているように感じましたし、レースでも前進気勢が強く、ムキになってる面が見受けられました。そこは今回含めて今後解消しなければならない課題ですが、それでも最後は脚は使ってくれています。先着した２頭が素晴らしい走りでした」

−レース後には放馬、外傷もあった。

「程度は非常に軽いもので、継続的に治療を必要とするものではなかったです。精神面の乱れが、放馬したことであるかを慎重に見たんですが、問題ないと判断して出走を決断しました」

−中３週。中間で意識したポイントは。

「レコード決着の後だったので、反動はないか見ましたが問題ないと。体力面の方は１回使って備わっていますし、むしろ上積みも感じるぐらい。あとそれを台無しにしないように、冷静に馬がレースを迎えられることが重要。精神面をより穏やかにすることを心掛けて調教してきました」

−最終追いは。

「先週も上手に馬の後ろで走っていたんですが、前走を踏まえて、もう一段階穏やかな状態を求めてもいいのかなと。なので、きょうはもう過度な刺激や指示は出さず気持ちを損ねないように本当に軽い追い切りでした」

−意気込みを。

「投票してくださった全ての方々に感謝申し上げます。ファンの皆さまが投票という形で参加して行われるレースは宝塚記念と有馬記念だけ。大きい盛り上がりを見せるレースのなかで、管理馬を出走させられることを非常にありがたく思います。ただ、そんななかで特別登録が終わった段階で、出走意思のない馬の登録があったという記事もありました。その意図も分からないですし、ルール上は問題ないんですが、結果的にこの盛り上がりに水を差す形になったのは非常に残念ではあります。それでもやることは変わらないので、僕はダノンデサイルを万全な状態でゲートの時間を迎えられるように、残り数日までしっかり管理に努めます。どうか出走１６頭に熱い声援をお願いします」

◆戸崎圭太騎手

−有馬記念が近づいてきた。今の気持ちは。

「ドキドキ、ワクワクという感じで、待ち遠しいなと思っています」

−前走ジャパンＣを振り返って。

「１、２角から向正面までに少し力んでしまったので、その部分が最後の伸びに影響したかなと思います」

−ずっと乗ってきたレガレイラも出走を予定している。

「体が二つあったらうれしいなと思いました」

−ダノンデサイルを選んだ理由は。

「ドバイシーマクラシックの走りがとても強かったなと思っています。その感触、力をまた出すことができればいいなと思って、乗らせていただきます」

−木曜は枠順抽選。

「枠順は大きなポイントになる。いい所を引きたいです」

−ファンへひと言。

「今年はドラマ（ザ・ロイヤルファミリー）もあってすごく盛り上がる、注目されている有馬記念だと思います。ダノンデサイルとともに、いい走りをして盛り上げることができたら」