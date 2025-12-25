「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

重くぬれたチップが高々と宙に舞った。ジャパンＣ８着から反撃を狙うシンエンペラーは２４日、栗東坂路で併せ馬。前脚を大きく振り上げるダイナミックな走りで地面を力強くとらえ、一直線に坂を駆け上がる。ラスト１Ｆで鞍上の坂井の手が動くと、呼応するようにギアをさらに上げ、アスクアイルビゼア（４歳２勝クラス）に半馬身先着した。

矢作師は「動き自体は良く見えた」と評価しつつ、４Ｆ５５秒４−３９秒９−１２秒３の時計には不満を漏らす。「がくぜんとした。５３秒ぐらいを予定していたから。馬場も刻々と悪くなっていった時間ではあるけど」。想定よりも２秒以上遅い時計に渋い表情を浮かべた。

帰国初戦だった前走のジャパンＣは、カラ馬の影響や直線で進路がふさがる不利もあって８着。凱旋門賞を喘息（ぜんそく）と中程度の肺出血で回避しており、そこからの立ち上げで調整にも急ピッチ感はあった。矢作師は「ジャパンＣから上がっているのは間違いない」と状態アップを伝える。ただ、あくまで求めるのは最高の状態。「レースまでに考えたい」と名トレーナーはさらなる良化に向け、思考を巡らせている。