【SASUKE】岩本照、最後の挑戦に臨んだ塚田僚一の姿に号泣「また戻ってきて」
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。
【写真】後輩への思い…最後の挑戦となった塚田僚一
一つの時代が節目を迎えた。今大会で12回目の出場となったA.B.C-Z・塚田僚一。アイドルとして本気で『SASUKE』に挑む道を切り開いてきたパイオニアが、今大会を「最後の『SASUKE』」にすると決意。「今持っているもの全てを出し切る」と不退転の覚悟で挑んだ。
Snow Man・岩本照、WEST.・濱田崇裕（※濱＝異体字）、B＆ZAI・菅田琳寧ら後輩たちの熱い声援を受け、最終エリア「そり立つ壁」まで到達するも、あと一歩のところで無情のタイムアップ。競技終了後、自力で壁を登りきった塚田は「後輩をこれからもよろしくお願いします」と涙ながらに感謝のあいさつをした。その姿に、長年共に戦ってきた岩本照は「塚ちゃんがいたから、今の俺がいる。その気がゼロじゃないなら、また戻ってきてほしい」と号泣し、再挑戦を熱望。開拓者が切り開いた道を、次代を担う岩本が受け継ぐ。聖地・緑山に、さわやかで熱い継承のドラマが刻まれた。
【写真】後輩への思い…最後の挑戦となった塚田僚一
一つの時代が節目を迎えた。今大会で12回目の出場となったA.B.C-Z・塚田僚一。アイドルとして本気で『SASUKE』に挑む道を切り開いてきたパイオニアが、今大会を「最後の『SASUKE』」にすると決意。「今持っているもの全てを出し切る」と不退転の覚悟で挑んだ。