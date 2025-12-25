「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

強い３歳世代の代表として古馬を打ち破る。昨年のレガレイラに続き、３歳Ｖを狙う皐月賞馬ミュージアムマイルは２４日、栗東坂路で４Ｆ５５秒５−４０秒６−１２秒５とソフトな最終追い。気合乗りや馬体の張りが良く、併せたアンズアメ（３歳３勝クラス）に０秒１先着して状態の良さをアピールした。

高柳大師は「秋３戦目になるので１週前にしっかりやれば、あとは調整程度で済むと思っていた。順調に調教をこなしてくれました」と予定通りの調整を終え、安堵（あんど）の表情を浮かべる。先週の栗東ＣＷで自己ベストの６Ｆ７８秒５という驚異的な時計をマーク。「その時計通り、春から比べてずっと良くなっていると思います」と充実ぶりに目を細めた。

前走の天皇賞・秋は銀メダル。同世代の勝ち馬マスカレードボールは続くジャパンＣでも欧州最強馬カランダガンと競り合って２着に入った。振り返ればミュージアムマイルは皐月賞でその強敵を３着に下している。舞台は同じ中山。距離に不安はあるが、このコースは味方になるはずで、何より鞍上が頼りになる。

継続騎乗するＣ・デムーロは先週の朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで勝利。さすがに今年のフランスリーディングジョッキーに輝いただけあって、手綱さばきがさえている。ミュージアムマイルには先週またがり、「レースに向けて整ったなと思いました。チャンスはすごくある」と２週連続Ｖへの期待を隠さない。

昨年はシャフリヤールで鼻差の２着。１６番枠でなければＶの可能性もあっただろう。それを踏まえて「１番から７番が欲しい」。昨年の枠順抽選会は自分で引かなかったが、今年は引く予定。好枠に入ればグランプリ制覇の可能性は高まる。