「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

天皇賞・秋８着、ジャパンＣ７着と、近２走で掲示板を外したタスティエーラ。そのうっぷんを暮れの大一番で晴らそうとしている。美浦Ｗで２４日、エコロシード（２歳１勝クラス）、ミッキーファルコン（２歳新馬）との３頭併せ。直線は最内に入って、引っ張り切りの手応えのまま余裕十分の動きでフィニッシュ。前者に半馬身、後者に２馬身の先着を決めた。

２歳馬を相手に手応え抜群の先着は当然として、堀師は最後まで気を抜かずに走れたことに満足の様子だ。「直線を向いて体を合わせてからガツンとハミを取って自ら進んでいったが、先頭へ立ってからフワッとする点も修正している」と評価。２３年ダービー馬が有馬記念も勝てば、ナリタブライアン、ディープインパクトなど３冠馬に加えドウデュース、トウカイテイオーなどの名馬の仲間入りすることになる。

ノドの状態も落ち着いているようで、トレーナーは「息遣いが良くて、ＤＤＳＰの症状も出ていない。秋から３戦目になるが、フレッシュで活気のある状態を維持。前走と同じくらいの状態でレースに臨める」と仕上がりに太鼓判を押した。