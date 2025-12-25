Mrs. GREEN APPLE、元モー娘。の“推し”メンバーを告白「大好きです！」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう24日放送の日本テレビ系音楽バラエティー『Happy MUSIC アワー!!!』（後9：30〜後10：54）に出演。子どものころの“推し”のアイドルを明かした。
【写真】自撮り風動画にファン「えっ近い近い！」ミセス大森元貴
3人が子どもの頃大好きだったアイドルと夢の対面を果たす企画。スタジオに元モーニング娘。の中澤裕子（52）、保田圭（45）、矢口真里（42）、辻希美（38）が登場すると、3人は「えー！」「ヤバ〜！」と大絶叫で喜んだ。
元モー娘。OGの4人は「Mrs. GREEN APPLEさん。デビュー10周年、コングラチュレーション！」とダンスを披露しながら祝福。大森と若井は「大好きです！」「えっ、テレビだ！」と大興奮の様子だった。
司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅー・上田晋也から「誰が好きだったの？」と聞かれると、大森は「え、みんな好きでしたよ！」と照れた様子。上田から「いやいや、それでもいるでしょ」とふたたび聞かれ、「…矢口さん」と回答。矢口はスタジオの床に倒れこみ、「死んでしまいそう！」と喜んだ。
続いて若井が「辻さんでした」と答えると、辻もスタジオに倒れこみ。藤澤は「中澤さんです」と答えると、中澤は「え？わたし？」と驚きながらも喜び。ミセスの福岡公演をプライベートで鑑賞したことを明かした。なお、矢口と辻も大ファンを公言。保田は「私も好きですよ！でも言ったら迷惑をかけると思って…」と遠慮した様子を見せると、ミセスの3人は「いやいやいや！」とツッコミを入れた。
ここで上田も「一番倒れたいのは保田さん！」とツッコミ。保田が「誰か私の名前も読んで！」と大声で訴えると、ミセスの3人は「いやいや、好きでしたよ！」とフォローしていた。
その後の企画で、モー娘。の曲名を当てる「チーム対抗！神曲イントロクイズ」では、大ファンだった若井が大張り切り。空気も読まずに大暴走し、上田から「芸人の後輩だったら後でガチ説教だからな！」と強烈ツッコミを受けていた。
