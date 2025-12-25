高嶋ちさ子、家族の”おめでたいニュース”明かす 兄が社長に就任「非常に重要な会社」
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、24日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）に出演。兄・太郎さんにまつわるビッグニュースを伝えた。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
番組では毎年恒例の「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」を届けた。ちさ子に案内されスタッフが家に到着すると、父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんが出迎えた。
そこでちさ子が「めでたいニュースがあるのでご報告を」と切り出し、「うちの長男・太郎が会社の社長さんになった」と報告。スタジオからは「えええ！」と驚きの声と拍手が響いた。
今年6月に大手エンジニアリング会社のグループ会社の社長に就任したそうで、弘之さんは「コンビナートを作ったり、非常に重要な会社」と説明。しかし、褒めるだけで終わらず「会社っていっても子会社ですけど」と付け加え、笑いを誘った。
番組ではそんな太郎さんの会社にちさ子、弘之さん、未知子さんが訪問した様子を届けた。
【番組カット】家族が集結！長男の会社を訪問するファミリー
番組では毎年恒例の「高嶋ちさ子ファミリーに密着SP」を届けた。ちさ子に案内されスタッフが家に到着すると、父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんが出迎えた。
そこでちさ子が「めでたいニュースがあるのでご報告を」と切り出し、「うちの長男・太郎が会社の社長さんになった」と報告。スタジオからは「えええ！」と驚きの声と拍手が響いた。
今年6月に大手エンジニアリング会社のグループ会社の社長に就任したそうで、弘之さんは「コンビナートを作ったり、非常に重要な会社」と説明。しかし、褒めるだけで終わらず「会社っていっても子会社ですけど」と付け加え、笑いを誘った。
番組ではそんな太郎さんの会社にちさ子、弘之さん、未知子さんが訪問した様子を届けた。