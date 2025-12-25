節目の数字を一気にクリアする。日本ハム・玉井大翔投手（33）が24日、エスコンフィールドで自主練習を行った。来季10年目を迎える右腕は、通算100ホールドまであと11、通算400試合登板まであと32と迫っており、来季での到達に意欲を見せた。

「ホールドはもちろんですけど、登板数も意識している。シーズンではもっと投げたいので、通過点のつもりで頑張りたい」

昨季は腰痛を発症してプロ入り後では初の1軍登板なしに終わり、昨オフはリリース時の腕の位置を下げるフォーム改良にも着手。今季は40試合登板で3勝2敗、17ホールド、防御率2・25とV字回復を見せ、見事に復活を遂げた。100ホールド以上に意識するのが登板数だ。

19年には65試合に登板し、21〜23年は3年連続で50試合登板を達成するなど、腕を振り続けてきた。チームには今季900試合登板を達成した鉄腕・宮西がいるだけに「“左のお兄”がいるのでちょっと（インパクトが）弱いですけど」と謙遜したが、「積み重ねてきた感じがあるので、400はすっと超えたい」と前のめりだ。

クリスマスイブのこの日もキャッチボールやダッシュなどで汗を流した。25日のクリスマスは夫人とランチに出かける予定。「フレンチかイタリアンだったと思います。付いていくだけなので」と笑ったが、こうしたひとときも英気を養う貴重な瞬間だ。

400試合登板だけでなく、その先の500試合登板に向けても「500試合で連盟表彰もあるので、将来的にはそこまで頑張りたい」と目を輝かせる。ウエートトレーニングの成果もあって2キロ増の81キロと体も仕上がってきた。充実のオフを過ごし、来季は2つの節目を軽々と超えていく。（田中 健人）