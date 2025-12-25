日本ハム・木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」は、懐かしい仲間との再会について。11月30日にエスコンフィールド北海道で開催された「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」には、オリックスで一緒にプレーした具台晟（ク・デソン）投手（56）も出場。23年にはオーストラリアで現役復帰するなど、メジャーでも活躍したレジェンド左腕と久々の旧交を温めました。

11月30日、エスコンフィールド北海道では昨年に続いて、「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が行われました。今年もたくさんのOBに参加していただき感謝しています。また、本当に大勢のファンの方たちに見に来ていただきました。ありがとうございます。

試合の方は日本チームが負けてしまいましたが、引退したばかりの中田翔氏がホームランを打ったり、韓日米で活躍した李大浩（イ・デホ）氏もホームランを打つなど、大変盛り上がったと思います。

僕も当日、東京から北海道へ移動してそのままエスコンに入り観戦しましたが、久しぶりに先輩やチームメートたちに会えたので楽しめました。日本チームの監督を務めていただいた原辰徳氏にお会いするのも久しぶりだったので、監督室まであいさつに行くと、20分ほど貴重な勉強になるお話をしていただきました。

1軍に上がった時からお世話になっており、2015年に札幌ドームで行った僕のラストピッチでの打席にも立ってくれた大先輩です。

また、韓国チームにも懐かしい選手がたくさんいました。その中でも、オリックス・ブルーウェーブ時代にチームメートだった具台晟投手も参加してくれていたので、試合後にクラブハウスにあいさつに行ってきました。

彼は韓日米で通算700試合以上投げていますが、さらに53歳の時に現役復帰でニュースになった鉄腕です。僕が会いにきたことをとても喜んでくれましたが、参加していただいた他の監督、コーチ、選手の皆さんも旧交を温めた時間となってくれたのならうれしいです。