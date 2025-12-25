「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

同一年春秋グランプリ制覇へ盤石の態勢を整えた。メイショウタバルは２４日、栗東ＣＷで総仕上げ。単走でリズム良く運び、軽快なフットワークで６Ｆ８５秒８−３７秒４−１１秒３をマークした。石橋師は「時計は予定通りで雰囲気も走り方も良かったです。何も心配することなくレースに行けると思います」とうなずいた。

前走の天皇賞・秋は６着に敗れたが内容は悪くなかった。いつも通りハナに立つとスローペースのなかでもリズム良く運び、成長を感じる走り。武豊は「過去２回より落ち着いていてコントロールも利いて良かったと思います。結果は残念でしたけど、先につながるレースはできたかなと思います」と振り返り、師も「ジョッキーもこれから先のことを考えての騎乗で結果は別として収穫のある内容だったかと思います」と評価した。

もちろん、８月に他界した松本好雄オーナーの思いにも応えたい。武豊は「先代の松本好雄オーナーは有馬記念がすごく好きなレースだとよく口にされていたので、今回このチームとして思うところはあります。いい結果を目指してベストを尽くして乗るだけです」と力を込める。石橋師も「自分のリズムと折り合い、そこだけですね。上位に選んでいただいたのでレースで結果を出したいです」と意気込んだ。すべての思いを力に変え、年の瀬の大一番で大輪の花を咲かせる。