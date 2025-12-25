2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（9月7日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

歌手でタレントの和田アキ子が9月6日放送のラジオ番組『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送系）で歌手で女優の浅田美代子への“ダメ出し”を行い、波紋を呼んでいる。

和田は7日に『アッコにおまかせ!』（TBS系）の生放送を終えたのち、大阪へ移動し、現在開催中の大阪・関西万博で行われる明石家さんまらによる音楽と笑いのイベント『さんまPEACEFUL PARK 2025』へ出演する。

「同イベントで浅田さんが歌を披露することを知った和田さんは『美代子が歌うの？』と驚き、浅田さんに電話をして留守電に『君、歌うのすごいな』とメッセージを入れたそうです。すると、浅田から折り返しの電話があり30分ほど話し込んだそうです」

和田は同エピソードを振り返り、「言うてたよ。みんなに。ああいう歌手になっちゃいけないっていう子だったんですよ」と浅田を紹介。これにはアシスタントを務める垣花正アナウンサーは失笑をまじえながら「なんてことを……」とコメントしていた。

和田は「美代子の歌は私、何十年ぶりに聞くんですけど」と話し、浅田の代表曲『赤い風船』のワンパートの“誇張したものまね”も披露。これには垣花アナが、「もっとお上手だったと思いますよ」「今のはデフォルメしてます」とフォローを入れていた。

浅田への“愛のあるイジり”というべきものだが、X上では和田に対してツッコミの声が並ぶ。

《和田アッコさんは 最近、発言する度にクレームが付いている様だが-人の事を言う前に自分の事がどれだけ不人気かを知るべき 》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「浅田美代子さんが“歌が下手”なのはもはやネタです。垣花アナも触れていましたが、この話は明石家さんまさんがバラエティ番組で“イジって”広めた経緯があります。ただ、プロの歌手である和田さんまでその話に乗っかってしまうのは、さすがに浅田さんに失礼ですし、ステージの空気を壊してしまう可能性もあります」

番組で和田は、浅田の歌が聞きたいため「美代子（の出番を）を私の前にしてくれませんか」とスタッフに冗談まじりに伝えたとも話していた。

「たとえ冗談であっても、和田さんの発言の影響力は大きなもの。スタッフに余計な気遣いもさせてしまうでしょう。和田さんはあくまでもゲストの1人。ちょっと過ぎた発言だったかもしれません」（前出・放送作家）

やはり自分勝手がすぎる、“ナニワのゴッド姉ちゃん”にはもう“おまかせ”できないのかもしれない。