2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（9月27日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

12月17日、歌手の工藤静香が、恒例のクリスマスディナーショーを開催する。ファンの期待も高まるが、Instagramに映りこんだ “タトゥー” が注目を集めているようだ。

工藤は9月20日のInstagramにリール動画を投稿し、「いまディナショーのグッズで、シュシュを考えています」と、近況を報告。動画では、ファンから髪の毛のクリップの留め方について聞かれ、自身のヘアアレンジを紹介した。

「黒いタンクトップ姿で髪をクリップで留めていた工藤さんは、一度クリップを外して髪を下ろした状態にしました。そこから、後ろの髪を巻きながら、クリップで下から差し込む方法を説明しました」（スポーツ紙記者）

タンクトップから肩や腕が露出しており、Instagramのコメント欄では

《何故そんなに痩せているのだ！》

と、ほっそりした姿に驚く声があがっている。しかし、一方で

《首のタトゥーは何の模様ですか？》

《しーちゃん首に桜？ 知らなかった》

といった、首元に注目する声も見受けられる。

「髪をアップにして後ろを振り向いた際、首元に5枚の花びらをもつ花柄のタトゥーが映り込んでいたのです。工藤さんは、以前から足首にタトゥーを入れていることで知られますが、首のものは今回初めて気づいた人も多いようです」（芸能記者）

工藤は2000年に木村拓哉と結婚し、長女でフルート奏者のCocomiと次女でモデルのKoki,が誕生。2025年で結婚25年を迎えるが、夫婦はタトゥーと縁が深いようだ。

「木村さんも足首にタトゥーを入れていることで知られますが、5月の『週刊女性PRIME』によれば、工藤さんとおそろいの蛇柄模様とのことです。ただ、木村さんはInstagramであまり足首が写った写真は載せないのに対し、工藤さんは7月に音楽番組『MUSIC FAIR』（フジテレビ系）に出演した際の告知をする投稿でも足首のタトゥーがはっきり写っていました」（同）

足首の “おそろい模様” に加えて、首元の花柄模様が映りこんだ工藤。これまで、首の模様はベールに包まれていたようだ。

「髪を下した状態だと見えない場所にあるため、気づかれなかったのでしょう。近年、タトゥーを公表する芸能人は増えていますが、日本ではまだ抵抗を覚える人も多く、最近もシンガーソングライター・あいみょんさんのタトゥーが物議を醸しました。

工藤さんの場合、以前から足首のタトゥーは有名でしたが、首に入れていることもわかり、動揺するファンがいるかもしれませんね」（同）

工藤の首に描かれた花びら模様は、思わぬ形で “解禁” になったようだ。