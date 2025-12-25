真木あかりの12星座占い【12/25〜1/7】ふたご座は新年の話し合いで収入アップの道が開ける

牡羊座

今あるものへの感謝を静かに感じてみたい

何事も手堅くやっていきたい、という気持ちが強まる年末年始。新年に心機一転！ というよりは、お世話になった人に挨拶をしたり、神社仏閣で手を合わせるほうが2026年に向けていい抱負を持てるはず。年明けはお正月気分もそこそこに仕事の話が持ち込まれたり、人間関係のもめ事を仲裁したりバタバタすることも。一方、長い努力が実り家族の絆が強まる暗示も出ています。みんなで集まり、笑顔で食卓を囲むような時間を心がけてみたいところ。

牡牛座

情報感度を高めて夢を大きく広げて

冒険心がぐんぐん高まっていきそう。2026年に挑戦したいことが明確になっているなら、本を買ったり、体験講座を受けてみたりと、知識のインプットをはかってみるといいでしょう。具体的なイメージがない人も、年明けすぐに興味を引かれるニュースが飛び込んできたり、久しぶりに顔を合わせた人からいい刺激をもらえたり、と一気に面白くなってきます。すでに学びや自己研鑽を頑張ってきた人も、手応えを感じ自信が生まれる時期となっています。

双子座

突っ込んだ話もしやすい雰囲気に

家族や親戚などが一堂に会したり、今後のことについて改めて話し合うことが増える年末年始ですが、資産や相続についての話が出たらしっかり腰を据えて話し合っておくとよさそうです。なかなか気軽に話す雰囲気にならないかもしれませんが、お互いに腹の探り合いをしていても話はこじれる一方です。特に1月2日以降は複雑な話も整理して進めやすくなるので、有意義な話し合いとなるでしょう。収入アップの道が見えてくるなどうれしい展開も。

蟹座

真正面からぶつかって根本的な解決を

対人運が急上昇。12月中旬ごろからけんかのような展開になっていた相手がいる人も、互いの言い分を踏まえたうえで調和的な落としどころを見つけられます。といっても、誰かに間に入ってもらったり、駆け引きをする必要はありません。腹を割って、洗いざらい話してこそ納得のいく結論が見えてくるでしょう。なお、年明けすぐ、長く頑張ってきたことが大きく報われる暗示も。迷いが生まれていた人も、自分の選択は間違いではなかったと思えるはず。

獅子座

無理せず頑張れるスケジュールに

師走の忙しさを持ち越す形で幕を開ける2026年。年末までは「とにかく力技でやるしかない」というムードなのですが、年明けからは混乱していた情報もすっきり整理されダンドリをつけやすくなります。今後の見通しも立ち、気持ち的には随分と楽になるでしょう。ただ、自覚はなくともかなりのストレスをため込むことにもなっています。時間の余裕ができたとしても予定を詰め込むようなことはせず、休息や気分転換をして肩の力を抜きましょう。

乙女座

ワクワクすることをたくさん味わって

家族や親友など身近な人と時間を忘れて話し込んだり、趣味に打ち込んだりと、心豊かに過ごせそう。日々の雑事に追われて後回しにしていた個人的なお楽しみも、この時期にまとめて実行に移してみるといいでしょう。ふだんとは異なる時間の流れのなか、たくさんの思い出を作ることができるはずです。恋をしている人は、気になるお相手をお誘いしてみるのにぴったりの星回り。クリスマスも過ぎ年末に向かうころ、声をかけてみてはいかがでしょうか。

天秤座

人の力になれる頼もしい星回り

「力を貸して」「ちょっと教えて」など、さまざまな人があなたを頼って声をかけてくる見通しです。あなた自身もお出かけや調べ物など何かと慌ただしい時期にいますから、無理をする必要はないでしょう。ただ、あなた自身は大して手間でもないことが、周りの人にとっては大変な助けになったり、励まされたりする模様。「ありがとう」の声は、あなたの心を優しく温めてくれます。初詣では一年の計を頭に入れて参拝すると、やる気が高まってきます。

蠍座

慌ただしい年末年始だから賢い方法を見つけて

「年越しはゆっくり過ごそう」という思いとは裏腹に、急用で外出したり、いても立ってもいられず奔走したりと、慌ただしい年末年始となりそう。自分ひとりの力で頑張ろうとしないほうが、結果的に早く楽に目的を達成できるようです。有料サービスを使ったり、タクシー移動で疲労を軽減したりと、ある程度は必要経費と思って賢く進めましょう。年明けは友人・知人との交流が活発に。誘い合ってプチ新年会をするなど楽しい時間を過ごしてみて。

射手座

いいお金の使い方が日々を潤していく

年末年始は金運が急上昇。ずっと欲しいと思っていたものがセールで見つかったり、趣味や特技が臨時収入につながったりと、ほくほくするような展開が待ち受けているかもしれません。学びやスキルアップなど「自分への投資」を検討している人は、思い切った額の出費も“アリ”。それでこそやる気が高まるばかりでなく、知識をしっかり吸収できるはず。お年玉や帰省費用など何かと物入りな時期ですが、それも例年以上に有意義な出費となるでしょう。

山羊座

自分を甘やかす時間も大切に

師走の多忙さは年明けも継続の見通し。心理的にはなかなか落ち着かないものの、現実面では混乱は徐々に落ち着いていきます。ハードに頑張るばかりではもちませんから、お茶をいれてのんびりしたり、推しの動画で元気をもらったりと、心の栄養を摂取しながら乗り切っていきましょう。なお、年明け早々に舞い込んでくるニュースは、あなたがずっと待ち望んでいたものと関連が深いよう。新聞を読んだりネットで検索したりと、情報感度を上げて過ごして。

水瓶座

ワクワクするイメージが未来を明るく彩っていく

2026年をどう過ごすか、じっくり構想を固める時期。意欲が高まるころなだけに、ひとりで考えているとどこまでも自分に厳しくストイックな計画を立ててしまう傾向も。できれば気が置けない間柄の人と話したり、本や雑誌でイメージを広げたりと、楽しく未来を思い描いていくといいでしょう。なお、ダイエットや筋トレなど健康面で努力を続けてきたことがある人は、年明け早々に手応えを実感できそう。生活リズムが乱れ気味ならここで軌道修正を。

魚座

用意周到に配慮を尽くして心穏やかな年始を

年末は報・連・相をとどこおりなく済ませておくことが心穏やかに新年を迎えるカギに。特にあなたに責任があるテーマに関しては、目上の人を中心に必要事項が行き渡っているかよく確認しておいて。なお、恋を探している人はクリスマス直後あたりから、友達同士でホームパーティを開いたり、連れ立って初詣に行ったりとにぎやかな時間を過ごしてみるといいでしょう。知人のちょっとしたしぐさにドキッとしたり、楽しみな予定ができたりと進展が。