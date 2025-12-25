上司に“会社やめます”と伝えた結果 「自分の評価が下がるから辞めないで」身勝手すぎる引き留めにドン引きした男性

退職を伝えた際、引き留める言葉にその人の本性が現れることがある。投稿を寄せた50代男性（エンジニア／年収600万円）は、上司の身勝手な言動に呆れ果てた経験を綴った。

かつて「電気系設計や開発技術」の仕事に従事していた男性。しかし成果と評価が釣り合わず、退職を決意した。それを伝えたときの上司の反応が身勝手なものだった。（文：湊真智人）

「部下の退職者が発生すると上司自身の評価が下がるので、『退職を取りやめてほしい』と引き留めにあった」

会社に未練なし「決意は一層強くなった」

部下の将来や会社の損失を心配するのではなく、自分の評価を気にしていたのだ。こうした利己的な姿勢を前に、男性の未練は完全に断ち切れた。

「引き止めの理由が保身のため、退職の決意はいっそう強くなった」

引き留めるつもりが、却って退職を後押しするという皮肉な結果となった。男性も自分勝手な上司の下で働き続けなくてよかったと、胸をなでおろしていることだろう。

