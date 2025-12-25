面接官「君みたいのに応募されても困る」→「ふざけんな！」暴言を吐かれた男性、履歴書を奪取して怒りの退出

採用面接は企業側が応募者を見極める場であると同時に、応募者側も企業を見定めている。しかし中には、わざわざ足を運んだ相手に対して、あまりにも不誠実な対応をする会社もあるようだ。

東京都の40代男性（事務・管理）は、ある企業の面接で信じがたい体験をした。事前に履歴書と職務経歴書を送り、書類選考を通過して面接に臨んだはずだったが、面接官は開口一番、男性を全否定するような言葉を放ったという。（文：湊真智人）

「応募してきたから面接してあげたけど、君みたいのに応募してこられても困る」

「うちは履歴書を返却しない」

書類の内容を確認した上で呼んだはずなのに、この言い草である。あまりの理不尽さに男性は「書類で落としてほしかった」と憤る。さらに追い打ちをかけるように、会社側からは「うちは履歴書を返却しない」と告げられた。

本来、不採用であれば履歴書は返却するか、会社側が責任を持って破棄するべきだ。返却しなくとも、後で破棄すると伝えればいいだけだろう。この面接官の失礼な態度に、男性は激怒した。

「許せなくて『ふざけんな！』と履歴書を奪い取って帰りました」

かなり衝撃的な展開だが、それだけ男性のプライドを傷つける屈辱的な対応だったのだろう。面接官がこんな態度では、まともな人材確保は難しそうだ。

