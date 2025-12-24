若手ドライバーの登竜門「FDJ2」

そのワンメイクホイールに選ばれたMID RACING

白煙を上げて横滑りしながらコーナーを走り抜ける2台のドリフトマシン。角度や速度、ライン、安定性、そしてスタイルを競うモータースポーツ。それが、ドリフト競技だ。単に“滑らせる”だけでなく、高い車両コントロール能力と、観客を魅了するエンターテインメント性が評価される。

その代表が、FDJ（フォーミュラドリフトジャパン）。なかでも若手や新鋭ドライバーの登竜門として位置づけられるFDJ2において、2025年よりワンメイクホイールに選ばれたのが、「MIDレーシング」の5つのモデルなのだ。

ここでは、最新モデル「R06」をはじめ、ドリフト競技御用達のMID RACINGシリーズの5モデルの魅力を解剖してみたい。

高レベルの試験基準値をクリアし、“ニッポン品質の安全性”を体現したMID WHEELS

MID RACINGは、マルカサービスが展開する4ブランドを持つ「MID WHEELS」のなかで、モータースポーツに特化したシリーズだ。MID WHEELSでは、ホイールの安全を第一に、設計・開発・デザイン・品質管理を日本のトップエンジニアが統括。海外での製造/生産認証試験ののち、最終的な強度テストを日本国内で実施している。試験基準値には、VIA推奨基準値より10～20%高い“MIDスペック”をクリアしたホイールだけが届けられる仕組みを採用し、ニッポン品質の安全性を体現しているのだ。

そんなMID WHEELSの安全第一の姿勢が、FDJ2の公式ワンメイクホイールとして選ばれた理由の1つ。2025年シーズン中に外的要因を除き、ホイール損傷ゼロという確かな実績につながるのだ。

軽さと強度を飛躍的に高める〝フローフォーミング製法〟を全モデルに採用！

ドリフト競技においてホイールに求められることは、強度・剛性・軽量性・熱への耐性・精度と広範囲に渡る。なかでも横方向へのチカラが繰り返しかかるドリフトでは、ホイールのスポークやリム、ハブ付近への負荷はロードレースの何倍も高い。まさに競技パーツとしての総合力が求められるのだ。

FDJ2でワンメイクホイールとして供給されるのは、MID RACINGの「R06」「R07 」「TR50」「R26」「R25」の5つのモデル。すべてがアルミの組織を押しつぶしながら高密度化するフローフォーミング製法を採用し、リムの薄肉化と強度の向上を実現。レーシングホイールとしてのポテンシャルを大きく高めている。

最新の解析技術により生まれた先進の6スポークホイール「R06」

カラーはクリスタルブラックとブラッククリアポリッシュの2色。15インチで3万4100円～、16インチで4万4000円～、17インチで4万8400円～、18インチで5万5000円～。 ホイールのカラーに合わせたスポーツステッカーをそれぞれ用意。写真のブラッククリアポリッシュには蛍光色、クリスタルブラックには赤色となっている。

自分流にステッカーチューンできる付属のスポーツステッカーセットは、クリスタルブラック→赤色、ブラッククリアポリッシュ→蛍光色とホイールカラーに合わせたカラー展開になっている。スポーク部分にステッカーを貼ることで、ドリフト時にホイールがキレイに回転していることを分かりやすくしてくれる意味合いもある。

MID RACINGの最新モデルが、「R06」だ。スポーツホイールの王道を行く6スポークを基調に、見る角度により表情を変える立体的なデザインを持っている。



スポーク形状は応力（外から力が加わったとき内部で生じる反発力のこと）のかかりにくいシンプルなトライアングル形状を採用。応力が発生するとホイールに変形が生じたり、最悪の場合はヒビ（クラック）が入ってしまう。その応力が掛かりにくい形状とすることで、耐久性や安全性を確保している。

GR86と「R06」 ロードスター（ND）と「R06」

よく見ればスポークサイドから股部にかけてリブ形状とすることで、ディスクに躍動感を加えているのがわかる。リムからスポークにかけて、一度立ち上げて落とし込むコンケイブ形状により立体感を演出しているのもいい。

縦壁を削り込み、軽量化を高めたセンターパート。キャップは付属するが、キャップレスでも映えるデザインが特徴だ。

コの字に立ち上げたリムフランジにより、ディスクに深みを与えつつ、ねじれへの耐性を高めている。

最新の解析によりギリギリまで攻めた造形もポイントだ。一段落としたセンターパートの縦壁の内側を削り込み、軽量性をアップ。リムフランジ内側の縦壁を立ち上げ、ねじれに強い構造を手に入れている。リムの縦壁にある必要のない部分を削り込み、さらなる軽量化を追求している。一見シンプルな6スポークながら軽量化と高剛性を両立し、見た目を含めMID RACINGのコダワリが凝縮されている。

FDJ2に参戦するMID RACING R06装着車両とドライバー

川瀬 羚也選手/S14 SILVIA

高田 岳選手/S15 SILVIA

木村 楓雅選手/JZX100 MARKⅡ

江崎 台地選手/S15 SILVIA

フラットサーフェスデザインが目を引く星型5スポークホイール「TR50」

カラーはターマックブラック。15インチは3万4100円～、16インチは4万150円～、17インチは4万8400円～、18インチは5万5000円～。

星型5スポークホイールをベースに、フラットサーフェスデザインを採用した「TR50」。フラットサーフェスデザインとは、スポーク表面を大きな平面で構成し、過度な絞り込みや起伏を抑えてシャープに見せる造形のこと。

コペンと「TR50」 シビックタイプRと「TR50」





TR50ではホイールにかかる力のバランスを考え、絞り込みを減らしたスポーク形状が特徴。スポークの股部にリブを設けて、立体感あるビジュアルとともに強度を高める効果もあり。リムフランジの剛性を高めるため、厚みをとりながらテーパー面を広く取ったデザインも秀逸。

デザインにこだわりながらも不必要な部分を切り落とし軽量性を高めたスポーツホイールだ。

FDJ2に参戦するMID RACING TR50装着車両とドライバー

杉崎 先生選手/S15 SILVIA

MSG MINAMI/S13 SILVIA

北芝 倫之選手/ZN6 86

青木 竜介選手/JZX100 MARKⅡ

軽量と剛性をバランスしたスマートに伸びる7スポークホイール「R07」

カラーは、ブラック/リムレッドラインのみ。15インチは3万4100円、16インチは4万1800円、17インチは4万5100円、18インチは5万5000円。

ストレートに伸びる7本スポークを持つ「R07」。走行時にかかる応力を効果的に分散するスポークは、軽量化と剛性をバランスしながら、安定した走行フィールを約束する。スポークをアンダーカットし、軽量化と強度を両立。

A4と「R07」

ブラックボディに外周のレッドラインのコントラストが、スポーティな雰囲気をいっそう高めてくれる。シンプルながら存在感のあるスタイルを持つ本格スポーツホイールだ。

FDJ2に参戦するMID RACING R07装着車両とドライバー

秦 錫鈞選手/ E92 BMW

糸山 宗平選手/RPS13 180SX

篠内 秀一選手/S14 SILVIA

ラーマン・ラセル選手/JZX100

スピード感あふれるシャープな2×5クロススポークホイール「R25」

カラーはクラシカルブロンズ、ブラック/リムレッドライン、ディープチタンシルバーの3色。

16インチは4万2350円～、17インチは4万7300円～、18インチは5万7200円～。

2×5クロススポークデザインが特徴の「R25」。2本1セットになったスポークが連結し、その接合部の駄肉を削ぎ落とすことで、応力分散と軽量化を両立している。さらにナットホール部を軽量化することで運動性もアップ。





シンプルながらスピード感あふれるシャープなクロススポークが、レーシングマインドを刺激する１本だ。

スイフトと「R25」 ハイエースと「R25」

FDJ2に参戦するMID RACING R25装着車両とドライバー

水井 大揮選手/S15 SILVIA

杉浦 直樹選手/ECR33 SKYLINE

野口 英譲選手/ZN8 GR86

HINATO選手/JZX100 CHASER

軽量感と力強さを兼ね備えた伸びやかな2×6スポークホイール「R26」

カラーは、ディープチタンシルバーとクリスタルブラックの2色。15インチは3万6300円、16インチは4万4000円～、17インチは4万7300円～、18インチは5万7200円～。

最新の解析技術から生み出した2×6スポークデザインの「R26」。軽量化と見た目の力強さを両立しながら、強度、剛性を高次元に融合したモデルだ。

X1と「R26」 ハイエースと「R26」

リムとスポークの接合部にブリッジ面を設けることで、外力がかかったときに「割れる・折れる・亀裂が入る・座面がつぶれる」などの破損に耐える能力である〝強度〟と、外力がかかったときに「どれだけ変形しないか」という〝剛性〟に大きく貢献している。

スポークサイドがカットされ、軽量化はもちろん、ホイールに当たる光によって陰影ができ、見る角度によりさまざまな表情を見せてくれる。見た目と機能を同時に成立させる“削ぎ落とした機能美”こそが、このホイールの個性である。

FDJ2に参戦するMID RACING R26装着車両とドライバー

ジェイス選手/Z33 FAIRLADY Z

ラッセル選手/RPS13 180SX

井上 スチュアート選手/S15 SILVIA

セナ選手/JZX100 MARKⅡ

走る楽しさを求めるユーザー必見のMID RACINGシリーズ！

FDJ2のワンメイクホイールに選ばれたMID RACINGの5モデルは、ドリフトという過酷な条件下でも2025年シーズンで損傷ゼロ（外的要因を除く）を達成した実績が、その信頼性を何より雄弁に物語っている。

強度・剛性・軽量性・耐熱性・精度といった“走りの土台”は高水準で備わっており、あとは車両との相性と好みでデザインを選べばいい。

見た目で惚れて、走りで納得できる──MID RACINGは、走る楽しさを本気で追求するユーザーにこそふさわしいフットギアだ。

（編集協力：マルカサービス株式会社）