第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、１５年連続６７回目の出場となる順大は、１０月の箱根予選会を２位で通過し、本戦では５位以内を目標に掲げる。名門復活の鍵を握る“目玉ランナー”が前回ルーキーで花の２区を走った玉目陸（２年）だ。父・隆博さんは箱根を日体大で３度走り、伯父の本川一美さん（５３）も順大で４年連続２区を務めた“箱根一家”の末裔（まつえい）だ。長門俊介監督（４１）が「エース不在」と語る中、同部屋の先輩・吉岡大翔（３年）とともにエースに名乗りを上げた。

今月１７日の合同取材会。玉目は詰めかけた多くの報道陣の前で、マイクを強く握りしめた。「吉岡さんがエースに立候補していますが、自分もエースに名乗りを上げたい」。迷いのないその一言に、覚悟の強さがにじんだ。

２年生だが、実績は十分。１年時の関東学生対校選手権１万メートルで８位入賞。前回の箱根では新人ながら花の２区に抜てきされた。長門監督も「大舞台でも動揺することなく走れる」と度胸を買う。今季は１年間けがなく練習を積み上げ「今年の状態はとてもいい。スタミナがついてきて右肩上がり」と手応えを口にする。

幼い頃から箱根は身近だった。父の隆博さんは日体大時代の１９９６年大会から３大会（１年３区１４位、３年３区１５位、４年７区９位）で箱根を経験。父の義兄、伯父の本川一美さんも順大で９１年大会から４年連続２区（６位、区間賞、１５位、２位）を走った、まさに箱根一家だ。「初めて箱根を見たのは５歳の時。母から『お父さんも箱根を走っている』と聞いて、初めて意識しました」。中学では全国大会で９位となり、監督の父と二人三脚で駆けた出水中央高では５０００メートルで１３分台を記録。たゆまぬ努力で自身も箱根を現実の舞台へと変えてきた。

前回の箱根は２区で区間１６位。「最後の戸塚の上りで失速して悔しかった」と振り返り、２年時に２区区間賞を獲得している伯父からも「後半の上りが大事」と助言を受けた。反省を踏まえ、今季は自ら５区対策の練習にも同行。上りを駆け上がる筋力とスタミナを徹底的に強化してきた。

「吉岡さんと自分で順大のダブルエース。その名を日本中に知らしめたい」。高校時代から注目されてきた吉岡と寮で同部屋だ。「僕が順大を選んだきっかけの選手」と尊敬を抱く存在。駅伝一家のＤＮＡを受け継ぎ、憧れの先輩とともに箱根路で名門復活へと導く。（綾部 健真）

◆玉目 陸（たまめ・りく）２００５年６月１５日、鹿児島・出水市生まれ。２０歳。出水中３年時に全国中学生陸上競技大会で３０００メートル９位。出水中央高では１万メートル２８分４０秒２４で県高校記録を樹立。２４年４月に順大スポーツ健康科学部に入学。箱根駅伝は１年２区１６位。自己ベストは５０００メートルが１３分５７秒４５、１万メートルが２８分１３秒６７、ハーフマラソンが１時間３分５８秒。１６４センチ、４６キロ。

◆順大 １９５２年創部。箱根駅伝は５８年に初出場。６６年に初優勝し、歴代４位の優勝１１回。出雲駅伝は９９、２０００、０１年と優勝３回。全日本大学駅伝は００年に優勝し、同年度は学生駅伝３冠を達成した。練習拠点は千葉・印西市。タスキの色は白地に赤。長距離部員は６４人、学生スタッフは９人。主なＯＢは「初代・山の神」今井正人コーチ、２１年東京五輪３０００メートル障害７位の三浦龍司（現スバル）ら。