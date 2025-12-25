◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン

最後までルーティンを貫いた。ジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）はＣＷコースでの４ハロン追い。直線では伸びやかに脚を前へ出し、楽な感じで加速した。４ハロン５３秒６―１１秒８の時計に「動きは変わりないという感じですね」と杉山晴調教師。天皇賞・秋、ジャパンＣに続く秋３戦目のＧ１だけに状態を維持さえすれば十分だった。

今年は６戦中５戦の当週でＣＷコースの向こう正面から出し、スッと加速させる４ハロン追い切りを行った。行き脚をつける意図があり、「坂路よりコースの方が（序盤の）バランスを取りやすいんです」と杉山晴調教師は説明。１角で不利のあったジャパンＣは後方からだったが、２走前は２０００メートルでもしっかりと好位を確保できたように、中山では武器となる自在性も出てきている。

１週前にはコンビ復活となる団野の騎乗で６ハロン８３秒０―１１秒５と十分に負荷をかけた。「折り合いもしっかりついて、天皇賞よりバランスがいいとジョッキーも言っていました」とリーディングトレーナーは前を向く。２歳時のホープフルＳ（２着）、引退レースの今年が４年連続の参戦となる有馬記念。思い出の多い暮れの中山で、最後の思い出を刻み込む。（山本 武志）