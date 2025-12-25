サッカー日本代表の森保一監督が、PK戦のキッカーを必ず挙手制で決める理由について語りました。

森保監督は23日、相模原市で行われた講演会「夢を信じる強さ〜挑戦の先にある未来〜」を開催し、なでしこジャパン入りを目指す2024年U-20女子W杯日本代表、笹井一愛選手と対談形式で講演を行いました。

その中で森保監督は2022年カタールW杯でクロアチアにPK戦で敗れたときを振り返りました。

2022年の日本代表はグループステージを突破するもラウンド16でクロアチア代表にPK戦の末敗戦。森保監督は当時を振りかえり「そのとき(カタールW杯)もそうなんですけど、自分の監督時代はPK戦になったときに、必ず挙手制でやっていて結果、カタールの時もその形でやって負けて、いろいろ賛否があったんですね、『自分が何で考えないんだ』『監督の責任だろ』」と話しました。

挙手制にしている理由については「なぜ挙手制にするかというと、手を挙げる時点でめちゃくちゃプレッシャーの中で、当時だったら経験も浅いし、自分が蹴るということがどれだけ勇気がいることかと、その勇気をたたえたくて、決まればより自信になる、決まらなくても勇気を持てた自分に誇りを持てる、その勇気をたたえるために挙手制にしている」と明かしました。

一方反省も語り「選手は外すとやっぱり自分の責任ということにしてしまう。やっぱり責任を背負ってしまう選手もいるので、次のワールドカップの舞台、PK戦になった場合は自分で決める、選手に蹴ってくれということも両方とも考えている」とも話しました。