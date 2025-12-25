º£°æÃ£Ìé¤Îµî½¢¤Ë¿·Å¸³«¡¡ÍÎÏ¸õÊä¥«¥Ö¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ÈÊÆÊóÆ»¡ÖÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£°æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢MLBµåÃÄ¤Ï¿µ½Å¤Ê¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£Ìé¤Ï¸½ºß¤â¡¢³ÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤¬¡¢³ÍÆÀ¤ØÆñ¿§¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤Ï9²ó¤â°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¥«¥Ö¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED CUBBIES CRIB¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº£°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤¬¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£12·î23Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿º£°æ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î¥¤¥Þ¥¤³ÍÆÀ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¥¤¥Þ¥¤¤¬ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Îµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ï¥Ç¥Ö¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ»á¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¡¼¥Ë¡¼»á¤Ë¤è¤ë¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Î·ÀÌó³Û¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê1²¯9000Ëü¥É¥ë¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥Þ¥¤¤¬¥¨¡¼¥¹µéÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ØFANSIDED CUBBIES CRIB¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥«¥Ö¥¹¤Îº£°æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆþ»¥³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤ËËÜµ¤¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¡È¾ò·ï¼¡Âè¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÍÍ¤Ê¸«²ò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤Ê¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿µ½Å¤Ë¹½¤¨¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡º£°æ¤ÏÅö½é¤è¤êÊÆµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ç®»ëÀþ¤òÃí¤®¡¢Áá¤¯¤«¤é¡È¥¨¡¼¥¹µé¡É¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤ò¼è¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤«¤é5½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤½¤Îµî½¢¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]