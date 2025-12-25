¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô¡¡µåÃÄ¤Ë¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÄ¾ÁÊ¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë·Á¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»Ô¤¬¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢4500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß(¶â³Û¤Ï¿äÄê)¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î´õË¾¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ9¾¡8ÇÔ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î19Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î160²ó2/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦63¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡Ö¾¡¤Á°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀ¨¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö»×¤¤¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë·Á¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£3³ØÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤ËÂ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÍèµ¨¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£27ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö°ì¸Ä¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë