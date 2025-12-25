◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

今年の有馬記念の特集企画「有馬のザ・ロイヤルファミリー」第４回は、エルトンバローズを生産した北海道日高地方の浦河町にある桑田牧場代表の桑田美智代さん。今は亡き父が１９６２年に開場した牧場を継承。暮れのグランプリに３５年ぶりに生産馬を送り出す。

人々の思いがつながり、夢の大舞台へ導かれた。エルトンバローズを生産した北海道浦河町の桑田牧場にとって、有馬記念は９０年のカチウマホーク（１１着）以来３５年ぶり。今も語り継がれるオグリキャップの伝説のラストラン以来となる。代表の桑田美智代さんは「父（桑田忠さん）の時代から何十年もたちましたが、人気や力がないと出られませんので、すごいことだと思います。猪熊オーナーのお力を感じます」と、その重みをかみ締める。

母ショウナンカラットを１９年に繁殖馬セールに上場し、馬主の猪熊広次氏が落札したが、そのまま桑田牧場に預託される形となった。その時に宿していたディープブリランテの種が、エルトンバローズだった。「馬格のある馬が出てほしいと考えてつけたのですが、カラットの子はみんなおとなしくいい子ばかりで、この子もすごく素直でした」。３代母アンティックヴァリューは９３年の牝馬２冠馬ベガの母にあたり、もともと母系への期待も大きかった。

建設関係の仕事をしていた父が一念発起して、１頭の繁殖牝馬から始めて１９６２年に開場した。３姉妹の長女で外資系の企業に勤めていた美智代さんが、故郷の牧場へ戻ったのは今から３６年前。「小さい頃から馬を見て育ちましたし、それこそ“継承”じゃないですけど、やっぱり父の思いを継ぎたいと思って帰って来ました」と当時を思い起こす。

０１年に牧場の代表に就任した２年後、父は天国に旅立ったが、その遺志を受け継いできた。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」を見て共感を覚えることもあり、「現実味があって、もしかしたらという思いを膨らませてくれるドラマでした。勝手にどこかで私の話を聞かれちゃったのかな？ と思うようなシーンも多くて」と心に響いたそうだ。暮れの大一番は馬と人が紡ぐ物語の大切な一ページになる。

（坂本 達洋）

◆桑田牧場 １９６２年に北海道浦河町で開場。９０年の鳴尾記念でカチウマホークが生産馬として重賞初制覇。２３年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞、毎日王冠を制したエルトンバローズや、２４、２５年のＪＢＣレディスクラシックを連覇したアンモシエラなどが活躍。現在は約３０頭の繁殖牝馬をけい養しており、代表をはじめ１３人のスタッフで運営している。