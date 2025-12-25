¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¹ÈÃãÀ¸»º3³ä¸º¤â¡¡¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Í¿ô¤Î¹ÈÃã¤Î»ºÃÏ¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ò½±¤Ã¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ÈÃãÀ¸»ºÎÌ¤¬ºÇÂç35¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£28Æü¤Ç¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¾åÎ¦¤«¤é1¥«·î¡£À¤³¦¶ä¹Ô¤ÏÈï³²³Û¤¬41²¯¥É¥ë¡ÊÌó6400²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµì¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÏÁ´ÅÚ¤ËÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæÉô¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¥Ð¥É¥¥¥Ã¥é¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ÈÃã¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢ÃãÈª¤¬²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©¤ä¶¶¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÂ»²õ¤·¡¢Éüµì¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎºòÇ¯¤Î¹ÈÃãÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó26Ëü2Àé¥È¥ó¡£¼çÍ×¤ÊÍ¢½ÐÉÊ¤Ç¸ÛÍÑ¤ä´Ñ¸÷¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃãÈª¤Î¤Û¤«¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Î®¼º¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ä»û±¡¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¼º¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÒ³²ÂÐºöÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤Ï643¿Í¤ËÃ£¤·¡¢183¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õÂâ°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤òÇÉ¸¯¤·¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£