今日25日は、広く雨のクリスマスに。九州や中国、四国は昼頃まで雨が降るでしょう。夜は寒気が流れ込み、雪の降る所もありそうです。近畿や東海は断続的に雨が降るでしょう。午後は西または北よりの風が強まる見込みです。関東も雨が降り、夕方以降は本降りの雨となるでしょう。北陸は雷雨にご注意ください。

広く雨のクリスマス 午後は西日本で風が強まる

今日25日クリスマスも、前線や低気圧の影響で、広く天気が崩れるでしょう。夜になると次第に冬型の気圧配置になり、寒気が流れ込む見込みです。





九州や中国、四国は昼頃まで広く雨が降るでしょう。午後は次第に雨はやみますが、夜は雪の降る所もありそうです。西または北よりの風も強まるでしょう。近畿や東海は断続的に雨が降りますが、夜は雨のやむ所が多くなりそうです。傘の置き忘れにお気をつけください。関東は雨が降ったやんりだりで、夕方以降は本降りの雨となるでしょう。北陸は雨で、夜は雷を伴う所がありそうです。落雷や突風、ひょうにご注意ください。東北は日中は広く雨が降るでしょう。北海道では午後は所々で雪が降り、吹雪く所もありそうです。沖縄は断続的に雨が降るでしょう。

最高気温は昨日24日より低くなる所が多い

最高気温は、鹿児島市で13℃、福岡市で12℃と昨日24日より5℃くらい低くなるでしょう。広島市や大阪市は12℃と昨日24日と同じくらいですが、午後は冷たい風が吹き付けそうです。風を通しにくい上着があると良いでしょう。



東京都心は11℃と昨日24日よりは3℃高くなりますが、これで平年並みです。暖かくしてお出かけください。金沢市は11℃、仙台市は9℃、札幌市は4℃と昨日24日より3℃前後低くなるでしょう。