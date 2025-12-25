２３日に死去した尾崎将司さん（享年７８）は選手として通算１１３勝を挙げただけでなく、のちにトッププロに成長した弟子を数多く育てた。三弟で男子ツアー３２勝の尾崎直道（６９）、同１４勝の飯合肇（７１）ら「ジャンボ軍団」をはじめ、女子では教え子の西郷真央（２４）は今年、海外メジャーのシェブロン選手権で優勝。佐久間朱莉（しゅり、２３）は今季国内年間女王へと飛躍。自作の器具で趣向を凝らした独特な練習法で後進育成に励んだ。ジャンボ軍団の１人で、男子ツアー５勝の羽川豊（６８）が師匠を悼んだ。

１９８５年ぐらいから１０年近く、ジャンボ軍団の練習に参加させてもらいました。僕が一番苦しい時にいろんな助言をもらいました。「４年苦しんできたから、４年かけて取り戻そう」という言葉をかけてもらったことが忘れられません。努力家で、強くなるにはどうしたらいいのか、そのために何をすればいいのかを常に考える人でした。

練習では利き手と逆の左手の強化に時間を割いていました。ゴルフは利き手じゃない方のリードが大事。そこを鍛える練習を２〜３時間ずっとやるわけです。手作りのラケットとボールを使って手首を強化する「ハゴミントン」を用いたり、ショートクラブを作ってみたり。重たいのは両手、軽いのは利き手と逆の片手で振る。野球のトレーニングをゴルフに取り入れたりと、アイデアマンでした。

ジャンボさんの教えは体技心。体を作って技術をつければ、精神的なものは対応できるという考えです。オフの練習は１日１０時間、朝９時から夜７時過ぎまでです。午前中は走り込み、昼からはハゴミントン、３時過ぎからバットスイング。徹底的に体をいじめ抜く。振れる力がないと飛ばせない。野球から来た人なので、まず体づくりからというスポーツの基本をよく分かっていたのでしょう。

読書家で、とにかく幅広いジャンルの本を読んでいました。いろんな知識を頭に入れ込むというか。プロとしての自覚、見せ方への意識が根幹にあったのでしょう。だからコメントも面白かった。ゴルフ界のためにいろいろなものも残していただいた。本当に感謝しかないです。（プロゴルファー・羽川 豊）

◆羽川 豊（はがわ ゆたか）１９５７年１２月８日、栃木・足利市生まれ。６８歳。高１からゴルフを始める。専大時代に日本学生４連覇。８０年にプロ転向し、翌年の日本オープンと日本シリーズを制するなどツアー通算５勝のレフティー。８２年のマスターズで１５位。