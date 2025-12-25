巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２４日、Ｓ状結腸がんで死去した尾崎将司さん（享年７８）をしのんだ。「一回り先輩ではありますが、我々の世代のスーパーヒーローが亡くなられて残念です」。同じ時代に野球、ゴルフとプロスポーツ界をけん引した“同志”の悲報に、胸を痛めた。

かねて親交があり、その“勝負師”たる姿に、刺激を受けてきた。「野球界出身で、プロゴルファーになられてね。一つの道を、という部分でゴルフ道を極めて時代を築いた。現役の頃から一緒にゴルフをやらせてもらったり、いろいろ勉強させてもらいました。話される内容も含めて私にとっても強い影響を与えてくれた方ですね」と感謝の思いは尽きない。

巨人の監督を退任した後も、ゴルフのレッスンを受けたこともある。「体調を崩されたと聞いて、ここ１年くらいお会いはしていなかったんです。その間もあまりいいニュースは入ってこなかったんですが、まさかと。ミスターをとても尊敬されていてね。くしくも２５年にこういうことになるなんて…。謹んでご冥福（めいふく）をお祈りいたします」と天を見上げた。