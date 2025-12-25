日本ハムから国内ＦＡ権を行使して加入した巨人の松本剛外野手（３２）が２４日、Ｇ球場で自主練習を行い“マツゴー流”コミュニケーション術を駆使していくことを明かした。２２年に打率３割４分７厘で首位打者に輝いたヒットメーカーは卓越した技術に加え、人望も厚い。「聞かれたことは何でも、持っている１００％の知識で答えたい。話すことで自分にも振り返れる瞬間が多々ある」と、自身の培ってきた技術を包み隠さず伝授する構えだ。

郡との自主練習では、マシン打撃も行い身ぶり手ぶりを交えながら意見交換。数項目の数値を計測できる機器をバットに取り付け振り込んだ。現在は体の回転によるバットの加速の大きさを意識。「ちょっとずつ良くなってきた。トレーニングを含めて、強さと上積みを求めたい」と、さらなるレベルアップを図っている。

伝授するだけではなく、新たな知識を新たな同僚から吸収する。「野球の話はすごく好き。先輩にも後輩にも聞いてみたいことがたくさんある。コミュニケーションをたくさん取っていけたら」。経験豊富な新戦力は、プレー以外でもチームに大きなプラスの効果を生み出していく。